Оскандалившиеся на всю страну 8 октября футболисты перечислили из СИЗО деньги избитому ими водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Близкий к следствию источник сообщил, что это может быть смягчающем обстоятельством в суде.

Оскандалившиеся на всю страну 8 октября футболисты перечислили из СИЗО деньгиизбитому ими водителю ведущей Первогоканала Ольги Ушаковой. Близкий к следствию источник сообщил, чтоэто может быть смягчающем обстоятельством в суде.Деньги нападающий "Зенита"и полузащитник "Краснодара" перечислили мужчине в счет компенсации морального иматериального вреда. Теперь в материальном планевопрос с ним урегулирован."Деньги отправленыпотерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может бытьпредставлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств", – цитирует источникТАСС. Можно предположить, что такой шаг помимо прочего – и своеобразным "откуп"от жесткого приговора.Также известно, что АлександрКокорин и Павел Мамаев извинились перед жертвами их нападений и признали вину.В свою очередь адвокаты потерпевших в дебоше и защитники самих обвиняемых поканикак не прокомментировали отправку денег водителю, сославшись на подписку онеразглашении тайны следствия.Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательнойкомиссии Иван Мельников сообщил, что футболисты в Бутырке переживают легкуюдепрессию. Александр и Павел начинают осознавать всю серьезность ситуации, ктому же страдают от недостатка тренировок.Напомним, что от рук Кокорина и Мамаева помимоводителя пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректорНАМИ Сергей Гайсин.