Оскандалившиеся на всю страну 8 октября футболисты перечислили из СИЗО деньги
избитому ими водителю ведущей Первого
канала Ольги Ушаковой. Близкий к следствию источник сообщил, что
это может быть смягчающем обстоятельством в суде.
Оскандалившиеся на всю страну 8 октября футболисты перечислили из СИЗО деньги
избитому ими водителю ведущей Первого
канала Ольги Ушаковой. Близкий к следствию источник сообщил, что
это может быть смягчающем обстоятельством в суде.
Деньги нападающий "Зенита"
и полузащитник "Краснодара" перечислили мужчине в счет компенсации морального и
материального вреда. Теперь в материальном плане
вопрос с ним урегулирован.
"Деньги отправлены
потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть
представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств", – цитирует источник
ТАСС. Можно предположить, что такой шаг помимо прочего – и своеобразным "откуп"
от жесткого приговора.
Также известно, что Александр
Кокорин и Павел Мамаев извинились перед жертвами их нападений и признали вину.
В свою очередь адвокаты потерпевших в дебоше и защитники самих обвиняемых пока
никак не прокомментировали отправку денег водителю, сославшись на подписку о
неразглашении тайны следствия.
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной
комиссии Иван Мельников сообщил, что футболисты в Бутырке переживают легкую
депрессию. Александр и Павел начинают осознавать всю серьезность ситуации, к
тому же страдают от недостатка тренировок.
Напомним, что от рук Кокорина и Мамаева помимо
водителя пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор
НАМИ Сергей Гайсин.