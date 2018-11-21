Нападающий санкт-петербургского Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев перечислили избитому ими водителю известной телеведущей Ольги Ушаковой деньги в счет компенсации морального и материального вреда.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев перечислили избитому ими водителю известной телеведущей Ольги Ушаковой деньги в счет компенсации морального и материального вреда.Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, деньги были отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет. Кроме того, источник добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения и вину признали в полном объеме. В будущем эти поступки могут быть представлены в суде в качестве смягчающих обстоятельств.Напомним, что футболисты оказались в изоляторе "Бутырка" в результате заведения на них уголовного дела по статье 213 "Хулиганство". Мамаев и Кокорин стали участниками нападений на нескольких людей, среди которых был чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Ушаковой. Срок их заключения продлится до 8 декабря, однако позже сообщалось о возможном его продлении еще на два месяца.