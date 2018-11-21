Кому нужны социальные контракты? Департамент соцзащиты предлагает деньги нуждающимся. Ежегодно социальными контрактами пользуются 100-112 малообеспеченных семей.

Кому нужны социальные контракты? Департамент соцзащиты предлагает деньги нуждающимся. Ежегодно социальными контрактами пользуются 100-112 малообеспеченных семей. Единоразово можно получить до 65-ти тысяч рублей. Деньги дают на расширение поголовья и дополнительный инвентарь для подсобного хозяйства. Можно даже трактор купить. Кто-то покупает козу, кур. Соцконтракт также можно направить на получение новой профессии, переобучение, открытие собственного дела. Но беря деньги у государства - следует помнить, что за них придётся отчитываться.Любовь Кукушкина, директор департамента соцзащиты населения: