Кто будет отвечать за строительство? В нашем регионе сейчас решается вопрос о возврате градостроительных полномочий от областной власти муниципалитетам.

Кто будет отвечать за строительство? В нашем регионе сейчас решается вопрос о возврате градостроительных полномочий от областной власти муниципалитетам. Инициативу вынесли на обсуждение депутаты Законодательного Собрания. Как возникла эта идея, какие проблемы есть в градостроительной области и что изменится после передачи полномочий на уровень города? На эти темы мы беседуем с членом рабочей группы ЗакСобрания области по передаче градостроительных полномочий, Андреем Марининым.