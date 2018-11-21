Во Владимире в городском центре здоровья на Мира, 59 стартовал Чемпионат области по плаванию. За 3 дня на нём выступят больше двухсот спортсменов из 7 муниципалитетов и двух районов 33-го региона. Подробнее в материале Игоря Липского.

Во Владимире в городском центре здоровья на Мира, 59 стартовал Чемпионат области по плаванию. За 3 дня на нём выступят больше двухсот спортсменов из 7 муниципалитетов и двух районов 33-го региона. Подробнее в материале Игоря Липского.28 олимпийских видов программы, 5 стилей плавания - дельфин, на спине, брасс, кроль и комплексный. 3 дистанции - 100, 200 и 400 метров. За 3 дня Чемпионата области по плаванию выступят больше двухсот участников. Среди них один мастер спорта международного класса, 6 мастеров спорта и 10 кандидатов в мастера спорта. Чемпионат области - это путёвка на Первенство России среди юниоров. Он пройдёт через несколько дней в Саранске.Игорь Андреев, старший тренер области по плаванию: "Сейчас важен не уровень результатов, важно то, чтобы люди отбирались на соревнования, формировалась команда области с целью поездки".Кирилл Алымов, спортсмен из Владимира, стал первым на дистанции 100 метров кролем. В спорт пришёл, по меркам плавания, поздно - в 12 лет. За 15 лет спортивной карьеры получил разряд - мастера спорта.Кирилл Алымов, участник Чемпионата области по плаванию (г. Владимир): "Подготовка идёт разная. К каждой дистанции своя подготовка. 100 метров - это, скажем, большой спринт. 50-100 - тут не угадаешь. Нужно работать во всю силу. То есть ускориться и на втором "полтиннике" финишировать".В Чемпионате области могут участвовать как юниоры, так и уже известные спортсмены. "Бронзовый" призёр недавнего Чемпионата России по плаванию, 17-летняя ковровская пловчиха Анастасия Авдеева в этих соревнованиях выступала в непривычном для себя стиле - в брассе. Через 3 дня Анастасия будет выступать на Первенстве России в Саранске уже на спине на всех дистанциях - 100, 200 и 400 метров.Анастасия Авдеева, "бронзовый" призёр Чемпионата России по плаванию (г. Ковров): "Этот старт просто так. Другие дистанции, другой стиль, чтобы другие мышцы немного нагрузить. А так взяла брасс. Просто так для себя проплыть. Показать, как могу проплыть, и всё".Чемпионат области по плаванию продлится до 22 ноября. Желающие могут поболеть за любимых спортсменов. Соревнования открытые. Проходят в городском центре здоровья на Мира, 59.