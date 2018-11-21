В Континентальной хоккейной лиге завершился второй матч очередного игрового дня регулярного чемпионата. Китайский Куньлунь на своем льду обыграл минское Динамо. Встреча прошла в Шанхае и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В Континентальной хоккейной лиге завершился второй матч очередного игрового дня регулярного чемпионата. Китайский "Куньлунь" на своем льду обыграл минское "Динамо". Встреча прошла в Шанхае и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.В составе победителей шайбы забросили Олли Палола (3-я минута), Кори Кейн (9-я), Джастин Фонтэйн (31-я) и Ондржей Витасек (60-я). У проигравших отличился Денис Казионов (42-я).В турнирной таблице Восточной конференции "Куньлунь" с 28 очками поднялся на восьмое место. Минчане с 20 баллами идут последними на Западе.