Голосованию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по наделению техсекретаря организации атрибутивными функциями сопутствовали шантаж и подкуп со стороны западных стран, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Голосованию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по наделению техсекретаря организации атрибутивными функциями сопутствовали шантаж и подкуп со стороны западных стран, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом он заявил после проведения совместного заседания коллегии МИД РФ и Белоруссии.По словам Лаврова, своим решение западные коллеги меняют суть самой Конвенции о запрещении химоружия, пытаясь установить правила по своему усмотрению и не считаясь с мнением других.Вместе с тем министр подчеркнул, что Россия не намерена делать поспешные выводы, передает ТАСС."Сейчас нужно с трезвой головой посмотреть, как можно и можно ли спасти важнейший инструмент международного права", — отметил он.Ранее в России пообещали подготовить комплексный ответ на сложившуюся ситуацию в Организации по запрещению химического оружия.