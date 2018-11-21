Порнозвезда и экс-участница телевизионного шоу Дом-2 Елена Беркова давно забросила клубничку и перебралась на большие экраны. 29 ноября 2018 года в широкий прокат выходит российская комедия Все или ничего режиссера Дмитрия Суворова, одну из ролей в которой исполнила звезда фильмов для взрослых. О своей героине, настоящих русских мачо, многочисленных женихах и продаже собственной вагины Беркова откровенно рассказала в эксклюзивном интервью Дни.ру.

Порнозвезда и экс-участница телевизионного шоу "Дом-2" Елена Беркова давно забросила клубничку и перебралась на большие экраны. 29 ноября 2018 года в широкий прокат выходит российская комедия "Все или ничего" режиссера Дмитрия Суворова, одну из ролей в которой исполнила звезда фильмов для взрослых. О своей героине, настоящих русских мачо, многочисленных женихах и продаже собственной вагины Беркова откровенно рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру".В прокат выходит фильм "Все или ничего" с Вашим участием. Очем он и кто Ваша героиня?Это современная криминальнаякомедия о том, как три менеджера объединяются против злого босса и решаютего ограбить. Моя героиня – юная провинциалка, взаимодействующая с главнымиперсонажами с высоты своего понимания и взгляда "из погреба". Крутое, приятное, легкое кино, которое стоит смотреть, чтобы расслабиться, вдовольпохохотать и даже посопереживать героям, окунувшись в пучину их перипетий.Насколько органичен для Вас образ героини? Легко ли далась эта роль?Моя героиня – развивающаясяличность, у нее есть своя логика отношения с мужчинами, хотя, конечно,непросто, сохраняя такую непосредственность, взаимодействовать с внешним миром.Роль мне далась без особых затруднений, поскольку основным партнером был мойтогда еще супруг, а опыт совместных съемок у нас уже имелся. Так чтовзаимодействие было вполне комфортным.Актерский состав картины впечатляет: тут такие имена, как Юрий Стоянов,Владимир Епифанцев, Сергей Бурунов, Артур Смольянинов. Как Вы чувствовали себяна съемочной площадке среди настоящих русских мачо?О, да! Приятнее рабочейатмосферы и не придумаешь! Конечно, рядом с такими людьми заряжаешься энергиейс избытком! Я люблю талантливых людей и благодарна за возможность поработать стакими личностями и оказанное мне доверие поработать в этом проекте. Мы можемне помнить, во что были одеты или о чем говорили с людьми, но мы всегда помним,как мы себя рядом с ними чувствовали. Так вот эти ощущения я запомню навсегда.Кроме съемок в этом фильме, какими проектами занимаетесь?Всегда много проектов в процессереализации. Какие-то теряются, какие-то вырастают во что-то. Я вернулась кмузыке – готовим новый проект к выпуску, снимаем клип, еще я гастролируюс собственным шоу. Из последнего – снялась у Алексея Пантелеева в новом проекте"Бицуха" (до этого снималась у него с Дмитрием Нагиевым в фильме "ТерриторияДжа". – Прим. ред.). Сейчас в процессе заключения договора с крупной косметическойкомпанией. Также открыта франшиза моего секс-шопа, уже выпустили моюбрендированную вагину.Если можно, несколько вопросов о личном. Вы вновь в ролизавидной невесты после недавнего расставания с Андреем Стояновым. Кандидаты вженихи, наверное, выстроились в очередь? Наметился ли уже фаворит в битве за Вашевнимание?Без всякого кокетства скажу -так и есть. В этой области жизнь кипит, как никогда. То ли я повзрослела, то липохорошела. Мне кажется, это все из-за нового цвета волос. И мнероль "блонды" очень симпатична, хотя это последнее состояние, вкотором я могла себя представить. Но как только я вышла из салона, ко мнеподошел мужчина и подарил букет роз. Я спросила, от кого. Он ответил, чтопросто так. И уехал! Думаю, у него просто девушка на свидание не пришла, но этобыло очень приятной неожиданностью и даже неким знаком начала новой жизни.Насчет фаворита – я бы его так неназвала. Он просто победитель по жизни, и между нами какая-то магия,сопротивляться которой мы не в силах. Да и зачем? Я наполнена чувствами и счастлива безусловно. Такой гармонии, как в данный период жизни, я еще не испытывала.Как складываются отношения с сыном Евгением? Много ли времениудается ему уделять при таком напряженном графике?Отношения у нас прекрасные, небез возникающих вопросов, но мы в доверительном диалоге. Времени для близкихвсегда недостаточно, хочется больше. Но достаточно, чтобсохранять наш общий мирок в гармонии.У Евгения есть планы на будущее? Или он следует плану, составленномумамой?Планами это назвать покасложно, они у него меняются, но мы стараемся развивать и сообразительность, итело, и дух. Наблюдаем за его расположенностью к наукам и другим направлениям, двигаемсяв эту сторону. Нет однозначного ответа, чье это решение. Наверное, семейногосовета.Как поддерживаете такую идеальную форму? Спорт, диеты?Спасибо, конечно, но всегдаесть над чем работать. Обобщу: активный образ жизни, а главное – хорошеенастроение! Я, например, худею, когда счастлива.Если бы нам удалось заглянуть в Ваш ежедневник, что бы мытам увидели? Каков распорядок дня Елены Берковой?О-хо-хо! Иногда это по два часасна несколько дней подряд, но я очень стараюсь уделять этому аспекту большевремени. Просыпаюсь, пью кофе и убегаю. Встречи, съемки, всегда куда-то надозаехать. Список дел с восклицательным знаком огромный, что-то успеваю,остальное опять переносится. Но на выходные у нас обязательно запланированкакой-нибудь досуг – театр, спа, бассейн, баня, музеи, приключения. По возможностистараемся объять необъятное и уделить внимание всем областям жизни.