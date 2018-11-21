Личная жизнь и окружение любого президента всегда вызывали особый интерес у граждан. На этот раз россияне обсуждают содержимое багажника лимузина Владимира Путина.

Личная жизнь и окружение любого президента всегда вызывали особый интерес у граждан. На этот раз россияне обсуждают содержимое багажника лимузина Владимира Путина.В Интернет попало видео с открытым багажником машины Aurus проекта "Кортеж" российского президента . Пользователи Сети принялись обсуждать опубликованные кадры.Стоит отметить, что самого Путина запечатлеть не удалось. При этом автор ролика "поймал" момент, когда водители национального лидера открывают багажник, чтобы протереть машину.На размещенном фрагменте видно, что в багажнике что-то лежит, передает Telegram-канале RIA_Kremlinpool. Однако разобрать, что именно там находится, не представляется возможным.Ранее сообщил, что российская армия и флот будут и дальше усиливаться. Они должны быть готовы нейтрализовать любые потенциальные угрозы. Задачи будут выполняться за счет гибких и эффективных решений.Россия не может оставить без внимания выход США из договора по ракетам средней и малой дальности. Президент России Владимир Путин заявил об этом, открывая серию совещаний по развитию вооруженных сил.