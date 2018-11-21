Ани Лорак занята созданием нового клипа. Артистка поделилась снимком с бекстейджа с поклонниками.

Ани Лорак занята созданием нового клипа. Артистка поделилась снимком с бекстейджа с поклонниками.В личном микроблоге Ани опубликовала фото на котором позирует в необычном наряде. Артистка облачена в плащ оригинального кроя, который сшит из плотной ткани, чем-то напоминающей клеенку.Откинутая назад пола наряда, открывает взору стройную ножку, что добавляет снимку пикантности. Также артистка добавила к образу лодочки на высоком каблуке в.К слову у поклонников странный образ артистки вызвал неоднозначные ассоциации. Примечательно, что некоторые фолловеры Лорак отметили, что артистка прикрывает плащом наготу."Нежная как суфле😂👍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это что из натяжного потолка материал 😁✋", "Вау)вторая кожа", "костюм самки богомола 👍🏼", "Первая ассоциация – принцесса Лея:)))", "Сама на себя не похожа, красивая, но плащ.. Как-будто сняли пленку с молока и одели", "Без трусов", – рассуждали пользователи Сети.Отметим, что для выступлений и съемок Лорак часто выбирает провокационные костюмы. К примеру, недавно знаменитость привела поклонников в восторг, удачно подобрав концертный костюм. Некоторые сравнили Ани за грацию с черной кошкой.Однако не всегда наряды звезды вызывают у зрителей положительные эмоции. Ранее выступление Ани Лорак на одном из центральных каналов породило бурю критики. Им не понравился вызывающий макияж певицы и ее слишком откровенное платье.