21.11.2018

2018-11-21 20:31:01

Массовое ДТП блокировало трассу под Пермью

На трассе Пермь – Березники произошло крупное ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля и фура. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. В районе ДТП образовался затор, так как большегруз перекрыл трассу, передает