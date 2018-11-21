Долговременные отношения с мужчинами у модели и бывшей
участницы Дома-2 Виктории Бони не складываются. Психолог выяснил, в
чем причина ее любовных неудач.
Долговременные отношения с мужчинами у модели и бывшей
участницы "Дома-2" Виктории Бони не складываются. Психолог выяснил, в
чем причина ее любовных неудач.
Кажется, что судьба у Виктории Бони складывается как нельзя
лучше. О любовных подвигах модели и ее партнерах – весьма состоятельных
мужчинах – слышали все. Но есть и проблема – ни один из кавалеров возле
Виктории надолго не задерживался.
На заре бурной юности модели ее подозревали в романе с
рэпером Тимати – музыкантом далеко не бедным. Позже женихом Бони называли бразильского
футболиста Веллитона. Ребенка Виктория родила от ирландского миллиардера Алекса
Смерфита. А в последнее время, как сообщали СМИ, модель жила за счет
французского миллиардера Пьера Андюрана.
Многие называли Викторию охотницей за миллиардерами и содержанкой.
Однако это неверно, считает психолог Анна Завгороднева.
"Я не считаю, что Боня – содержанка. У нее не
кристальная репутация, но она реализовала себя в жизни. Виктория вела программы
на ТВ – например, проект "Каникулы в Мексике-2". Боня снялась в
клипах ведущих российских звезд. Ее точно нельзя назвать девушкой без
профессии, которая не умеет зарабатывать. Причем в период отношений с сыном
миллиардера Алексом Смерфитом Вика активно участвовала в различных проектах и
зарабатывала деньги", – отмечает психолог.
По мнению Завгородневой, главная проблема Виктории в том,
что она выбирает не тех мужчин. Она меркантильна – но, если человек миллиардер,
это не значит, что он готов легко расставаться деньгами, сказала эксперт портала
.
Два последних романа Виктории были с европейскими мужчинами
– ирландец и француз. Возможно, сказалась разница менталитетов. Русский мужчина
считает нормой заплатить за девушку в кафе. Для европейца же нормально
разделить расходы пополам. Возможно, Смерфит и Андюран не были готовы
обеспечивать Боню – считали, что она сама может зарабатывать. А, может,
пообещали Виктории взять на себя все расходы – а потом передумали.