Долговременные отношения с мужчинами у модели и бывшей участницы Дома-2 Виктории Бони не складываются. Психолог выяснил, в чем причина ее любовных неудач.

Долговременные отношения с мужчинами у модели и бывшейучастницы "Дома-2" Виктории Бони не складываются. Психолог выяснил, вчем причина ее любовных неудач.Кажется, что судьба у Виктории Бони складывается как нельзялучше. О любовных подвигах модели и ее партнерах – весьма состоятельныхмужчинах – слышали все. Но есть и проблема – ни один из кавалеров возлеВиктории надолго не задерживался.На заре бурной юности модели ее подозревали в романе срэпером Тимати – музыкантом далеко не бедным. Позже женихом Бони называли бразильскогофутболиста Веллитона. Ребенка Виктория родила от ирландского миллиардера АлексаСмерфита. А в последнее время, как сообщали СМИ, модель жила за счетфранцузского миллиардера Пьера Андюрана.Многие называли Викторию охотницей за миллиардерами и содержанкой.Однако это неверно, считает психолог Анна Завгороднева."Я не считаю, что Боня – содержанка. У нее некристальная репутация, но она реализовала себя в жизни. Виктория вела программына ТВ – например, проект "Каникулы в Мексике-2". Боня снялась вклипах ведущих российских звезд. Ее точно нельзя назвать девушкой безпрофессии, которая не умеет зарабатывать. Причем в период отношений с сыноммиллиардера Алексом Смерфитом Вика активно участвовала в различных проектах изарабатывала деньги", – отмечает психолог.По мнению Завгородневой, главная проблема Виктории в том,что она выбирает не тех мужчин. Она меркантильна – но, если человек миллиардер,это не значит, что он готов легко расставаться деньгами, сказала эксперт порталаДва последних романа Виктории были с европейскими мужчинами– ирландец и француз. Возможно, сказалась разница менталитетов. Русский мужчинасчитает нормой заплатить за девушку в кафе. Для европейца же нормальноразделить расходы пополам. Возможно, Смерфит и Андюран не были готовыобеспечивать Боню – считали, что она сама может зарабатывать. А, может,пообещали Виктории взять на себя все расходы – а потом передумали.