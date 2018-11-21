Россия не занимается наращиванием военного присутствия в Азовском море. Об этом говорится в заявлении МИД России. Дислоцированные там силы в основном используются для охраны Крымского моста.

Россия серьезно обеспокоена попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ. В документе отмечается, что нагнетание напряженности мешает восстановлению отношений между Москвой и Киевом.В МИД подчеркнули, что Россия, вопреки заявлениям Киева и Брюсселя, не наращивает свое военное присутствие в Азовском море. Дислоцированные там силы задействованы в охране Крымского моста.Во внешнеполитическом ведомстве категорически отвергли обвинения относительно якобы незаконных действий России в Азовском море и Керченском проливе. Эти территории входят в состав РФ, и все проводимые там проверки соответствуют международному праву.Там пояснили, что увеличение числа проверок связано с открытием Крымского моста. 48% судов, которые досмотрели российские пограничники с апреля по октябрь, следовали в российские порты или из них. Кроме того, вопреки заявлениям украинских властей, суда под российским флагом тоже проверяют.Между тем Украина регулярно закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, а также хочет открыть в военно-морскую базу. Эти действия направлены на милитаризацию Азовского моря.Ситуация в Азовском море осложнилась весной 2018 года, когда Украина задержала российское судно "Норд". Моряков отпустили лишь в конце октября, но капитан пока еще остается на Украине. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма. В августе в Херсоне был задержан "Механик Погодин".