"Оперативниками ОМВД России по району Нагатино-Садовники УВД по ЮАО города Москвы задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В территориальный отдел полиции обратилась 85-летняя жительница столицы. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился врачом одной из столичных больниц. Он сказал, что женщина серьезно больна и предложил приобрести лекарственные препараты", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Через некоторое время злоумышленник приехал к ней домой, передал сверток якобы с лекарством, забрал 100 тысяч рублей и скрылся. Открыв упаковку, потерпевшая обнаружила внутри рисовую крупу.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Московской области задержан ранее судимый 24-летний мужчина. Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.