Специалисты Гидрометцентра сообщили о том, что на Центральный регион России обрушатся сильные ветры и снегопады. Погода в Москве ухудшится уже в ближайшее время.

Специалисты Гидрометцентра сообщили о том, что на Центральный регион России обрушатся сильные ветры и снегопады. Погода в Москве ухудшится уже в ближайшее время.Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что мощный циклон и низкое атмосферное давление придут из Сибири и распространятся на Урал, север и восток европейской части страны и дойдут до столицы.Жителям Москвы стоит ожидать изменения погоды уже с 22 ноября. Температура останется на уровне 2-4 градусов тепла днем и 2-7 градусов мороза ночью. Скорость ветра может достигнуть отметку в 15 метров в секунду, передает телеканал "".В некоторых регионах ветер усилится до 20 метров в секунду, что может привести к повреждениям строений и их крыш. Штормовые значения будут наблюдаться в Мурманской и Архангельской областях. Сегодня там уже идет снег, а в некоторых местах уже бушуют метели.В северной части Приволжья синоптики прогнозируют трехдневный шторм. Разгул стихии произойдет к 23 ноября. Порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду. На Ямале и в Ханты-Мансийском округе ожидается сильный ветер и снег с метелью. Такую же погоду синоптики прогнозируют в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. В Челябинской, Курганской, Свердловской областях будет идти снег с 22 ноября. Ветер может усилиться до 18 метров в секунду.В начале недели специалисты Гидрометцентра сообщили, что изменится уже к середину недели. Скорость порывов ветра будет достигать отметку в 15 метров секунду. На дорогах ожидается гололедица.