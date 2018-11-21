Провизор аптеки сообщила, что неизвестные, открыв витрину, похитили косметические средства и скрылись с места происшествия...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали троих подозреваемых в краже косметики из аптеки.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже из аптеки на Б. Черкизовской улице. Провизор сообщила, что неизвестные, открыв витрину, похитили косметические средства и скрылись с места происшествия. Материальный ущерб составил более 45 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые двое мужчин и женщина в возрасте от 32 лет до 41 года.По данному факту следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73