Глава
Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы в
среду, 21 ноября, выступила перед депутатами с докладом об основных
направлениях кредитно-денежной политики на 2019-2021 годы. Председатель ЦБ
затронула темы роста валового внутреннего продукта, регулирования уровня
инфляции, развития экономики регионов и коснулась ряда других важных
вопросов. После выступления Набиуллиной парламентарии задали интересующие их вопросы.
Глава
Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы в
среду, 21 ноября, выступила перед депутатами с докладом об основных
направлениях кредитно-денежной политики на 2019-2021 годы. Председатель ЦБ
затронула темы роста валового внутреннего продукта, регулирования уровня
инфляции, развития экономики регионов и коснулась ряда других важных
вопросов. После выступления Набиуллиной парламентарии задали интересующие их вопросы.
Глава Центробанка отметила, что в текущем году экономика вырастет на 1,5-2%. Вместе с тем она признала, что такие темпы роста не могут быть признаны удовлетворительными.
Набиуллина добавила, что правительство приняло ряд решений в экономике, которые
обеспечат изменения в ее структуре. "Полагаем, что с учетом всех этих
мер, рост ВВП может ускориться до 3% в 2021 году", – полагает финансист.
Одним из приоритетов
в работе Центрального банка глава ведомства назвала поддержание низкой
инфляции. "В текущей фазе экономического цикла цель нашей
денежно-кредитной политики остается неизменной – инфляция вблизи 4%
постоянно", – сказала она парламентариям.
Затронула
Набиуллина и тему доступности кредитов для заемщиков. Руководитель
финансового регулятора заверила депутатов, что ставки по кредитам
остаются на доступном уровне. Она признала, что за последние месяцы
наблюдается небольшое повышение, что вызвано повышением ЦБ ключевой ставки.
Несмотря на это, добавила она, рост кредитования продолжается.
Вместе
с тем повышение ключевой ставки привело к росту интереса населения к
вкладам, ставка по которым продолжает увеличиваться, отметила
Набиуллина. Она уточнила, что только за октябрь
проценты по депозитам выросли на 0,6%. По ее мнению, в банковской сфере
сложилась сбалансированная ситуация, где учтены интересы как заемщиков,
так и вкладчиков кредитных организаций.
Другой
важный аспект деятельности ЦБ – сотрудничество с регионами.
Денежно-кредитной политике субъектов Федерации финансовый регулятор
уделяет особое внимание, подчеркнула председатель Центробанка. Она
уточнила, что, помимо прочего, это включает в себя подготовку прогноза о
ситуации в регионах. По ее словам, специалисты регулятора активно
сотрудничают с местными органами власти, участвуют в рабочих группах при
администрации регионов.
"Мы хотим быть партнерами для регионов в развитии их экономики на базе устойчиво низкой инфляции", – сказала Набиуллина.
После
главы Центробанка слово взял один из содокладчиков – глава думского
комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Парламентарий отметил, что
ЦБ в целом добился повышения доверия к своим действиям. Законодатель
назвал важнейшей задачей регулятора сохранение стабильно низкого уровня
инфляции. "Без этого решение остальных вопросов практически невозможно",
– уверен депутат.
Парламентарии также задали Набиуллиной
интересующие их вопросы. Так, член фракции "Единой России" Дмитрий
Сазонов поинтересовался повышением ключевой ставки. Законодатель
попросил главу ЦБ рассказать о причинах такого шага.
Набиуллина
ответила, что решение о повышении ключевой ставки принималось для
недопущения роста инфляции. "Мы не исключаем, что вернемся к циклу
снижения ставок в конце 2019 года, если все будут развиваться по нашим прогнозам", – отметила она.
Фракция
КПРФ, в свою очередь, спросила главу Банка России о проблеме
пострадавших вкладчиков, потерявших часть депозитов в разорившихся
банках. Набиуллина полагает, что к такой ситуации привели действия самих
собственников кредитных учреждений.
Вместе
с тем она признала необходимость дальнейшей настройки законодательства в
этой сфере. "Нужно повышать законодательную защиту вкладчиков", -
сказала Набиуллина и добавила, что ЦБ готов к этой работе.
Напомним,
14 ноября нижняя палата во втором, основном чтении проект
федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Впервые
за последние несколько лет бюджет будет профицитным. Проект главного
финансового закона предусматривает в следующем году доходы в размере 19
триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост –
6,5%. Расходы составят 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей. Таким
образом, на следующий год запланирован профицит бюджета в почти два
триллиона рублей.
В среду, 21 ноября, депутаты рассмотрят главный финансовый документ страны в третьем, заключительном чтении.