Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы в среду, 21 ноября, выступила перед депутатами с докладом об основных направлениях кредитно-денежной политики на 2019-2021 годы. Председатель ЦБ затронула темы роста валового внутреннего продукта, регулирования уровня инфляции, развития экономики регионов и коснулась ряда других важных вопросов. После выступления Набиуллиной парламентарии задали интересующие их вопросы.

ГлаваЦентробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы всреду, 21 ноября, выступила перед депутатами с докладом об основныхнаправлениях кредитно-денежной политики на 2019-2021 годы. Председатель ЦБзатронула темы роста валового внутреннего продукта, регулирования уровняинфляции, развития экономики регионов и коснулась ряда других важныхвопросов. После выступления Набиуллиной парламентарии задали интересующие их вопросы.Глава Центробанка отметила, что в текущем году экономика вырастет на 1,5-2%. Вместе с тем она признала, что такие темпы роста не могут быть признаны удовлетворительными.Набиуллина добавила, что правительство приняло ряд решений в экономике, которыеобеспечат изменения в ее структуре. "Полагаем, что с учетом всех этихмер, рост ВВП может ускориться до 3% в 2021 году", – полагает финансист.Одним из приоритетовв работе Центрального банка глава ведомства назвала поддержание низкойинфляции. "В текущей фазе экономического цикла цель нашейденежно-кредитной политики остается неизменной – инфляция вблизи 4%постоянно", – сказала она парламентариям.ЗатронулаНабиуллина и тему доступности кредитов для заемщиков. Руководительфинансового регулятора заверила депутатов, что ставки по кредитамостаются на доступном уровне. Она признала, что за последние месяцынаблюдается небольшое повышение, что вызвано повышением ЦБ ключевой ставки.Несмотря на это, добавила она, рост кредитования продолжается.Вместес тем повышение ключевой ставки привело к росту интереса населения квкладам, ставка по которым продолжает увеличиваться, отметилаНабиуллина. Она уточнила, что только за октябрьпроценты по депозитам выросли на 0,6%. По ее мнению, в банковской сфересложилась сбалансированная ситуация, где учтены интересы как заемщиков,так и вкладчиков кредитных организаций.Другойважный аспект деятельности ЦБ – сотрудничество с регионами.Денежно-кредитной политике субъектов Федерации финансовый регуляторуделяет особое внимание, подчеркнула председатель Центробанка. Онауточнила, что, помимо прочего, это включает в себя подготовку прогноза оситуации в регионах. По ее словам, специалисты регулятора активносотрудничают с местными органами власти, участвуют в рабочих группах приадминистрации регионов."Мы хотим быть партнерами для регионов в развитии их экономики на базе устойчиво низкой инфляции", – сказала Набиуллина.Послеглавы Центробанка слово взял один из содокладчиков – глава думскогокомитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Парламентарий отметил, чтоЦБ в целом добился повышения доверия к своим действиям. Законодательназвал важнейшей задачей регулятора сохранение стабильно низкого уровняинфляции. "Без этого решение остальных вопросов практически невозможно",– уверен депутат.Парламентарии также задали Набиуллинойинтересующие их вопросы. Так, член фракции "Единой России" ДмитрийСазонов поинтересовался повышением ключевой ставки. Законодательпопросил главу ЦБ рассказать о причинах такого шага.Набиуллинаответила, что решение о повышении ключевой ставки принималось длянедопущения роста инфляции. "Мы не исключаем, что вернемся к циклуснижения ставок в конце 2019 года, если все будут развиваться по нашим прогнозам", – отметила она.ФракцияКПРФ, в свою очередь, спросила главу Банка России о проблемепострадавших вкладчиков, потерявших часть депозитов в разорившихсябанках. Набиуллина полагает, что к такой ситуации привели действия самихсобственников кредитных учреждений.Вместес тем она признала необходимость дальнейшей настройки законодательства вэтой сфере. "Нужно повышать законодательную защиту вкладчиков", -сказала Набиуллина и добавила, что ЦБ готов к этой работе.Напомним,14 ноября нижняя палата во втором, основном чтении проектфедерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Впервыеза последние несколько лет бюджет будет профицитным. Проект главногофинансового закона предусматривает в следующем году доходы в размере 19триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост –6,5%. Расходы составят 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей. Такимобразом, на следующий год запланирован профицит бюджета в почти дватриллиона рублей.В среду, 21 ноября, депутаты рассмотрят главный финансовый документ страны в третьем, заключительном чтении.