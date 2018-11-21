С Украины пришли новости о том, что комик Владимир Зеленский вышел на второе место среди кандидатов на пост президента страны. Выборы намечены на конец марта 2019 года, но действующий президент пока не делал заявлений относительно своего участия в них. Да лучше бы ему этого и не делать: рейтинг Петра Порошенко за годы бесславного правления упал ниже плинтуса.

С Украиныпришли новости о том, что комик Владимир Зеленский вышел на второе место средикандидатов на пост президента страны. Выборы намечены на конец марта 2019 года,но действующий президент пока не делал заявлений относительно своего участия вних. Да лучше бы ему этого и не делать: рейтинг Петра Порошенко за годы бесславногоправления упал ниже плинтуса.Зато растетпопулярность сатирика, шоумена и артиста Владимира Зеленского: за своего кумираготовы отдать голоса 9,9% опрошенных украинцев. Лидером предвыборной гонкисчитается Юлия Тимошенко с 15,4% поддержки, что свидетельствует о новом виткепопулярности женщины с косой на голове.Эти дваперсонажа уже заявили о том, что пойдут на выборы и, судя по всему, борьба заглавный пост в стране развернется нешуточная. Некоторые эксперты предполагают, чтов случае второго тура, Зеленский может запросто обойти оранжевую принцессу истать президентом Украины.По даннымукраинских СМИ, его предвыборная кампания пройдет под лозунгом "Я нешучу". Якобы представители шоумена уже оплатили рекламу на радио ибилбордах."Ну вот, дошло до того, что украинским гражданам окончательнонадоели клоуны от украинской политики и они решили проголосовать за комика изкино. Интересно как будут чувствовать себя Оксана Акиньшина и СветланаХодченкова, если вдруг Зеленского выберут президентом Украины. Ведь именно этидве актрисы играли с ним в главных ролях в популярных российских фильмах ещенесколько лет назад и страстно целовались в кадре", – так отреагировал нановость о подскочившем рейтинге Зеленского член экспертного совета по развитию информационногообщества и СМИ при ГосударственнойДуме Вадим Манукян.По словам эксперта, подобный поворот сюжета вполневероятен и вот почему. В последних украинских фильмах Зеленский играет этакогоправдолюба, который открыто материт власти собственной страны."Похоже, что волшебная сила искусства способна в этотраз сделать невозможное. Правда, Зеленскому осталось на повороте еще обойтихитрую лису Юлю. Но это ему будет сделать крайне затруднительно", – предположилМанукян в интервью Dni.Ru.Выборы президента Украины превратились в настоящеешоу, которое с интересом хочется досмотреть до конца.Конечно, в мире существуют примеры, когда актеры ишоумены за счет своей популярности поднимались на вершины власти. Взять хотя быпрезидента США Рональда Рейгана или губернатора Алтайского края МихаилаЕвдокимова. Вполне возможно, что и бывший кавээнщик Зеленский станет вдругпрезидентом Украины.Только вот России от этого будет ни горячо, нихолодно. По сути, если это произойдет, то в очередной раз продемонстрирует значениепоговорки, в которой говорится об обмене шила на мыло. Ведь Зеленский тот ещерусофоб.Когда-тоон был частым гостем в нашей стране и даже, если верить журналистам, скрывалсяздесь от призыва в армию прямо на съемочной площадке. Сейчас он продолжает сниматьсяу российских режиссеров, но уже без визитов к нам, а в перерывах издевается надзащитниками Донбасса и обливает грязью Россию."Янахожусь в сердце России – если у нее, конечно, осталось сердце" – воттакую фразу позволил себе Зеленский в интервью, которое давал несколько летназад, находясь в Москве.Известеншоумен и тем, что не раз оказывал финансовую поддержку нацбатальону"Донбасс", участвовавшему в силовой операции на востоке Украины.ПослеЕвромайдана Зеленский позабыл дорогу в Россию. Дескать, он не уверен, что, когдаприедет, это будет спокойная поездка, и не исключает определенные риски. Комик заделался настоящим патриотом."Каждый украинский артист, считающий себя патриотом, после аннексии Крыма думалтолько о своем достоинстве и патриотизме, а не о заработках", – говорит актер.Нис кем из российских коллег Зеленский больше связь не поддерживает, и считаетэто необходимой мерой. По его словам, он перестал звонить в Россию, и из Россиизвонки также прекратились. "Печально видеть коллег по цеху, которым промылимозг", – сетует артист, не осознавая, что мозг промыли как раз ему, внедривтуда ненависть к русским.