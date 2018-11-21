Американские ученые выяснили, что звук корабля из сериала Звездный путь может усыпить человека. Для этого они провели эксперимент на пациентах с серьезными расстройствами сна.

Американские ученые выяснили, что звук корабля из сериала "Звездный путь" может усыпить человека. Для этого они провели эксперимент на пациентах с серьезными расстройствами сна.Сначала на такую неожиданную особенность этого звука обратил внимание любитель фантастики Спайк Снелл. Он записал работу двигателей вымышленного космического корабля "Энтерпрайз" из сериала "Звездный путь" и загрузил на свой Youtube-канал. Многие пользователи признались, что этот ролик действительно помог им заснуть. Видео посмотрели уже более 3 миллионов раз.Специалисты Кливлендского исследовательского центра заинтересовались записью и провели собственное исследование. В ходе наблюдений они выяснили, что звук корабля действительно снижает активность мозга человека, действует на психику как транквилизатор.После этого психологи из больницы в Миссури решили проверить это утверждение на своих пациентах. Они включали запись всем людям, страдающим от расстройств сна. Пациенты засыпали спустя 25-30 минут после начала прослушивания трека, а продолжительность отдыха увеличилась до 7-7,5 часов в сутки. Специалисты теперь планируют использовать этот аудиофайл в разработке методов лечения нарушений сна.Бессонница может привести к нарушению важных функций организма, что значительно ослабит здоровье человека и сделает его уязвимым к различным вирусам. "Сон – это очень важная работа мозга. Именно во сне закладываются энергетические возможности человека. Если этот период жизнедеятельности нарушен, то, естественно, нарушаются все функции организма. Его иммунитет, его гормональная деятельность, его нервная деятельность", – рассказала врач-невропатолог Татьяна Майкова.Она отметила, что отсутствие сна может спровоцировать онкологическое заболевание. В качестве примера она приводит в рак молочный железы, который зависит от гормона эстрогена. Если он будет вырабатываться ночью в таком же количестве, что и днем, это приведет к онкологии.