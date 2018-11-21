Компания SquareTrade (США), занимающаяся
ремонтом техники, назвала наиболее частые поломки этих гаджетов. С такими
проблемами в Америке сталкиваются 66% пользователей.
Компания SquareTrade (США), занимающаяся
ремонтом техники, назвала наиболее частые поломки этих гаджетов. С такими
проблемами в Америке сталкиваются 66% пользователей.
Чаще всего у
опрошенных разбиваются экраны телефонов (29%). Так, за год в Соединенных Штатах
было разбито более 50 миллионов экранов. Сумма ремонта же составила
астрономические 3,4 миллиарда долларов.
При этом
около многие отказываются заменять стекло в случае падения смартфона. Часть респондентов
отметили, что поломка произошла при использовании чехла.
Обращаются в мастерские
и с поцарапанным экраном. Еще одна частая поломка – неисправный аккумулятор. У ряда
пользователей "отказывался" функционировать экран и были побиты грани корпуса,
передает PhoneArena.
Также в исследовании
отмечается, что люди зачастую не знают, сколь будет стоить ремонт гаджета. Большинство
участников опроса заявили, что не станут обращаться за ремонтом и купят новый
смартфон.
Напомним,
в апреле этого года эксперты
назвали продаваемые в России смартфоны, которые ломаются чаще остальных. Самыми
ненадежными оказались телефоны компании Apple. В лидерах антирейтинга
значатся iPhone 5 и iPhone 6.
Реже всего в ремонт
сдают телефоны компаний Sony, LG, Nokia, Motorola и Fly. Дело в том, что продукты
этих фирм давно не пользуются большим спросом из-за конкуренции.