Компания SquareTrade (США), занимающаяся ремонтом техники, назвала наиболее частые поломки этих гаджетов. С такими проблемами в Америке сталкиваются 66% пользователей.

Компания SquareTrade (США), занимающаясяремонтом техники, назвала наиболее частые поломки этих гаджетов. С такимипроблемами в Америке сталкиваются 66% пользователей.Чаще всего уопрошенных разбиваются экраны телефонов (29%). Так, за год в Соединенных Штатахбыло разбито более 50 миллионов экранов. Сумма ремонта же составилаастрономические 3,4 миллиарда долларов.При этомоколо многие отказываются заменять стекло в случае падения смартфона. Часть респондентовотметили, что поломка произошла при использовании чехла.Обращаются в мастерскиеи с поцарапанным экраном. Еще одна частая поломка – неисправный аккумулятор. У рядапользователей "отказывался" функционировать экран и были побиты грани корпуса,передает PhoneArena.Также в исследованииотмечается, что люди зачастую не знают, сколь будет стоить ремонт гаджета. Большинствоучастников опроса заявили, что не станут обращаться за ремонтом и купят новыйсмартфон.Напомним,в апреле этого года экспертыназвали продаваемые в России смартфоны, которые ломаются чаще остальных. Самыминенадежными оказались телефоны компании Apple. В лидерах антирейтингазначатся iPhone 5 и iPhone 6.Реже всего в ремонтсдают телефоны компаний Sony, LG, Nokia, Motorola и Fly. Дело в том, что продуктыэтих фирм давно не пользуются большим спросом из-за конкуренции.