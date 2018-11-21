Cын Елены Яковлевой Денис Шальных выглядит будто существо с другой планеты. Что движет им? Почему молодой парень изуродовал себя и ведет себя так, словно на него навели проклятье?
Cын Елены Яковлевой Денис Шальных выглядит будто существо с другой планеты. Что движет им? Почему молодой парень изуродовал себя и ведет себя так, словно на него навели проклятье?
"Он как слуга Люцифера.
Поэтому и ведет себя таким образом, считает, что ему все дозволено. Многие
поражаются количеству татуировок, которыми он буквально изуродовал себя. Да, есть
люди, у которых на теле еще больше рисунков, зависимость от них. Но у Дениса все
гораздо серьезнее. Его татуировки – это символы чего-то нехорошего, недоброго.
Здесь в России он себе не найдет места", – считает потомственная .
Люди будут всегда
показывать на него пальцем, шептать за его спиной, считает гадалка. Карты
показывают, что Денису вообще тяжело жить на нашей Земле. Его гнетет
наследственная карма и побороть это никак нельзя. К кому бы ни обращалась его
мать, каких бы специалистов она не находила и не просила о помощи, ничего не
выйдет. Изменить что-либо просто никому не под силу. У сына любимой всеми
актрисы такое предназначение: своим видом показывать, что существует нечистая
сила.
"Единственное,
что может как-то смягчить всю ситуацию, это его переезд, причем не просто в
другую страну, а буквально на край света, за океан, – советует Саона. – На
новом месте у Дениса даже есть шанс соединиться с другой энергетикой,
измениться, перевернуть свое сознание и заняться творчеством – начать рисовать.
Такой радикальный шаг может развернуть его жизнь на 180 градусов, он проявит
себя в чем-то другом, отличном от того, что делает сейчас. Это неизбежно
разлучит его с матерью. К сожалению, только заплатив такую высокую цену, можно начать
жить по-другому. Такова его судьба".