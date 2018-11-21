Cын Елены Яковлевой Денис Шальных выглядит будто существо с другой планеты. Что движет им? Почему молодой парень изуродовал себя и ведет себя так, словно на него навели проклятье?

Cын Елены Яковлевой Денис Шальных выглядит будто существо с другой планеты. Что движет им? Почему молодой парень изуродовал себя и ведет себя так, словно на него навели проклятье?"Он как слуга Люцифера.Поэтому и ведет себя таким образом, считает, что ему все дозволено. Многиепоражаются количеству татуировок, которыми он буквально изуродовал себя. Да, естьлюди, у которых на теле еще больше рисунков, зависимость от них. Но у Дениса всегораздо серьезнее. Его татуировки – это символы чего-то нехорошего, недоброго.Здесь в России он себе не найдет места", – считает потомственная .Люди будут всегдапоказывать на него пальцем, шептать за его спиной, считает гадалка. Картыпоказывают, что Денису вообще тяжело жить на нашей Земле. Его гнететнаследственная карма и побороть это никак нельзя. К кому бы ни обращалась егомать, каких бы специалистов она не находила и не просила о помощи, ничего невыйдет. Изменить что-либо просто никому не под силу. У сына любимой всемиактрисы такое предназначение: своим видом показывать, что существует нечистаясила."Единственное,что может как-то смягчить всю ситуацию, это его переезд, причем не просто вдругую страну, а буквально на край света, за океан, – советует Саона. – Нановом месте у Дениса даже есть шанс соединиться с другой энергетикой,измениться, перевернуть свое сознание и заняться творчеством – начать рисовать.Такой радикальный шаг может развернуть его жизнь на 180 градусов, он проявитсебя в чем-то другом, отличном от того, что делает сейчас. Это неизбежноразлучит его с матерью. К сожалению, только заплатив такую высокую цену, можно начатьжить по-другому. Такова его судьба".