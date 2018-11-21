Американские исследователи разработали модель, которая поможет человечеству защититься от инфекций и эпидемий. Прогностический анализ подскажет, какие из множества вирусов, переносимых животными, могут передаваться человеку и распространяться среди людей.

Исследователи из Университета Джорджии разработали модель, которая поможет спрогнозировать, какие из множества вирусов, переносимых животными, могут передаваться человеку и распространяться среди людей. Такие инфекции называются зоонозными.Напомним, что специалисты, изучающие различные вирусные заболевания, регулярно проводят масштабные "переписи" патогенов и открывают новые виды и штаммы. При этом животные, как известно, являются переносчиками невероятного количества вирусов, часть из которых ещё не изучена, а другая часть уже очень хорошо и печально известна медикам (например, птичий и свиной грипп, вирусы Эбола и Зика).К сожалению, во многих случаях медицина переходит в наступление только тогда, когда вирус начинает распространяться среди людей. Новая же модель была создана, в первую очередь, для того, чтобы предотвратить пандемии и получить представление о новых потенциальных угрозах, до того как начнут гибнуть люди.Ведущий автор работы профессор Джон Дрейк (John Drake) отмечает, что в ходе изучения вирусов, циркулирующих в организме животных и потенциально способных инфицировать человека, важно понять, как патоген взаимодействует со своим хозяином, а также с окружающей средой, условия которой могут влиять на многие процессы.Чтобы изучить такие взаимодействия, учёные для начала составили самый полный на сегодняшний день список уже известных зоонозных вирусов, а также их биологических характеристик. В список вошли 224 вируса.Затем исследователи определили специфические черты, которые характерны для большинства патогенов. Среди таких признаков была, к примеру, способность заражать нечеловекообразных приматов, отсутствие липидной оболочки, наличие вируса в печени человека, центральной нервной системе или дыхательных путях.Как пояснили авторы работы, подобные характеристики свидетельствуют о способности вируса выживать в различных средах и эволюционировать.В результате анализ показал, что из изученного списка 84% вирусов могут передаваться между людьми. Таким образом исследователи доказали точность своей методики.На следующем этапе они подробнее изучили вирусы, которые ещё не были уличены в инфицировании людей, и оценили вероятность того, что это произойдёт. Иными словами, они искали "потенциально зоонозные" патогены, которые обладают чертами, обеспечивающими выживаемость и распространение в организме человека.Такой анализ выявил 47 вирусов, которые с высокой вероятностью способны инфицировать людей. Среди них наибольшую опасность представляют семь видов, в том числе вирусы HTLV-3 и HTLV-4 (относятся к Т-лимфотропным вирусам), вирусная инфекция Хендра, патоген SFV и кардиовирус А.Авторы работы отмечают, что рассматривали патогены на уровне отдельных видов. То есть их модель не включает информацию о подтипах вирусов, которых, как известно, также существует великое множество.В будущих работах такого рода следует изучить "вирусную трансмиссию" в более мелком масштабе, чтобы учесть все потенциальные угрозы, считают учёные.Тем не менее, по их мнению, созданная модель пригодится многим командам медиков, которые преследуют одну и ту же цель – снизить риск появления новых вирусных эпидемий. В частности, такой инструмент поможет системам здравоохранения осуществлять более эффективный эпидемиологический надзор, разрабатывать меры профилактики и, в случаях заражения отдельных людей, предотвращать дальнейшее распространение инфекции.Научная статья по итогам этой работы была опубликована в журнале PLOS One.Ранее, напомним, авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, можно ли заразиться гриппом от кошек и собак. К слову, против собачьего гриппа специалисты уже разработали вакцины. А для защиты людей от птичьего гриппа эксперты предлагают вести наблюдения за перелётными птицами.Кроме того, опасность представляют и летучие мыши: они переносят опасный коронавирус, могут вызывать распространение атипичной пневмонии и лихорадки Эбола.