Тетя Альберта Епремяна, которого сбил самолет в аэропорту Шереметьево, рассказала, что он всегда был тихим и спокойным мальчиком. По словам соседей, он никогда не попадал в странные истории.

Тетя Альберта Епремяна, которого сбил самолет в аэропорту Шереметьево, рассказала, что он всегда был тихим и спокойным мальчиком.Альберту было 25 лет. Его семья родом из Эчмиадзина, однако уже много лет они там не живут. Его отец, мать и младший брат переехали в Москву, а сам Альберт после армии отправился в Испанию, где живут его бабушка и дедушка по материнской линии. Последние годы он жил там.Его тетя Марина рассказала Armenia Sputnik, что погибший в детстве был очень спокойным и трудолюбивым мальчиком. В школьные годы пытался подзаработать и помочь родителям. Она не исключает, что в Москве Альберт хотел отправиться к семье.Соседи по дому с трудом узнали Альберта на фотографии, говорят, что он "сильно похудел". По их словам, он всегда был тихим мальчиком и никогда не попадал в странные истории.20 ноября на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево было обнаружено тело мужчины. По данным следствия, Альберта Епремяна депортировали из Испании в Армению с пересадкой в Москве.По дороге он устроил дебош в самолете – приставал к пассажирам и дал в челюсть известному балетмейстеру. После посадки его встретили полицейские и сопроводили в аэропорт. Альберт зарегистрировался на рейс в Ереван, вышел к автобусу, который должен был отвезти пассажиров к лайнеру, но садиться в него не стал и побежал в сторону ВПП. Там его сбил стойкой шасси взлетавший Boeing.