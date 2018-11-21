Думаю, что заяц там не мог нанести повреждений каких-либо, продолжаем полет, - 25-летний мужчина скончался после того, как его сбил взлетающий Boeing 737 компании Аэрофлот. Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения, однако воздушное судно временно отстранили от полетов.

Авиалайнер Boeing 737 компании "Аэрофлот", следовавший рейсом SU 2112 из Москвы в Афины, вечером 20 ноября сбил человека, оказавшего на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. В Сети опубликована запись переговоров пилота и диспетчера.Экипаж самолета доложил на землю о проведении необходимых проверочных мероприятий и сообщил об отсутствии отказов в работе систем воздушного судна."Думаю, что "заяц" там не мог нанести повреждений каких-либо, продолжаем полет", — отчитался летчик.Напомним, что в минувший вторник 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян, следовавший из Мадрида в Ереван с пересадкой в Москве, устроил дебош в самолете.В Шереметьеве его встретили сотрудники правоохранительных органов, сопровождавшие мужчину до посадки на самолет в Армению.Как сообщалось ранее, Епремян благополучно зарегистрировался на рейс, прошел процедуру посадки в терминале и вышел к автобусу, на котором должен был проследовать к воздушному судну.Однако он не стал в него садиться, а быстрым шагом направился в сторону взлетно-посадочной полосы, где и получил смертельные травмы после того, как его сбил стойкой шасси взлетающий Boeing.Самолет "Аэрофлота" благополучно приземлился в аэропорту назначения. В ходе осмотра на стойках были найдены "следы биологического происхождения", а на фюзеляже – "обнаружены отверстия".Самолет, участвовавший в инциденте, временно отстранен от полетов.По факту произошедшего проводится проверка.