Американский актер Фрэнки Муниз потерял свой дом из-за домашнего любимца. Печальной новостью он поделился со своими поклонниками в Twitter.

Американский актер Фрэнки Муниз потерял свой дом из-за домашнего любимца. Печальной новостью он поделился со своими поклонниками в Twitter.Муниз рассказал, что оставил свой особняк на несколько дней, чтобы посетить похороны своего родственника. Во время отъезда его кошка самостоятельно открыла водопроводный кран. Когда телеведущий вернулся, то обнаружил, что большая часть дома была затоплена."Я приехал домой с похорон моего дяди, чтобы увидеть, как четыре этажа из пяти находятся под тремя футами воды. Все, чем я владел, уничтожено. Каждая стена, произведение искусства, личные фотографии, мебель... Все потому, что моя кошка случайно открыла кран несколько дней назад, пока нас не было дома", – написал он.Позднее Фрэнки признался, что за "два дня он плакал больше, чем за всю свою жизнь". Смерть близкого человека стала для него большим ударом, и потоп, уничтоживший все его имущество. Муниз попросил поддержки у своих подписчиков.Многие поклонники выразили соболезнования актеру и пожелали ему терпения: "Мне очень жаль, Фрэнки. Мы всегда рядом, если тебе что-то нужно. Пожалуйста, не извиняйся за то, что ты ведешь себя как простой человек", "Мне очень жаль. Такая потеря не может никого оставить равнодушным", "Мы все очень любим тебя", "Сожалею о Вашей потере. Держитесь!".Многие осудили телеведущего за то, что он оставил кота одного в доме на несколько дней, и назвали его поступок "безответственным". Некоторые, наоборот, попытались развеселить актера и в шутку назвали кошек "дьявольскими существами" и посоветовали завести собаку.Ранее известный шотландский актер Джерард Батлер потерял дом и машину в результате масштабных пожаров в Калифорнии. Он рассказал, что, вернувшись домой после эвакуации, обнаружил пепелище на месте своего дома. Фото разрушенного здания актер опубликовал на своей странице в Instagram."Вернулся в мой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее время по всей Калифорнии. Вдохновлен, как всегда, мужеством, духом и самопожертвованием пожарных. Спасибо пожарному департаменту Лос-Анджелеса", – написал Батлер. Он также призвал всех неравнодушных поддержать храбрых пожарных, работающих в такое непростое время.