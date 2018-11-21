На севере Москвы завершен демонтаж недостроенной Ховринской больницы. Строительный мусор (100 тысяч кубометров) переработают и используют при строительстве дорог.

На севере Москвы завершен демонтаж недостроенной Ховринской больницы.В результате сноса образовалось порядка 100 тысяч кубометров отходов. Мусор переработают и используют при строительстве дорог. Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента строительства, стройплощадка будет освобождена для дальнейших работ до конца февраля.На месте советского долгостроя планируется возвести жилой комплекс по индивидуальному проекту. Начало строительства запланировано на апрель 2019 года.Строительство Ховринской больницы началось в 1980 году. В 1985 году из-за нехватки средств стройка была приостановлена, а в 1992 году окончательно прекращена. Долгое время заброшенное здание привлекало сталкеров и любителей острых ощущений, которые проникали туда незаконно. Там регулярно происходили трагедии: люди падали с крыши и в шахты лифтов.