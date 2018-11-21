Владимир Сипягин приехал в Собинку, чтобы лично изучить обстановку
Владимир Сипягин приехал в Собинку, чтобы лично изучить обстановку
В Собинке ночью с 16 на 17 ноября обрушились перекрытия между первым и вторым этажами 3-этажного жилого дома на Рабочем проспекте, 9.
Кто пострадал?
Речь идёт об одной из 8-ми знаменитых собинских «казарм» или «коридоров» - памятников архитектуры регионального значения, находящихся в аварийном и полуаварийном состоянии.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, в результате обрушения никто не погиб и не пострадал. Также в «тревожном» ведомстве заверили, что угрозы дальнейшего обрушения здания нет. В «казарме», в которой упал потолок, по-прежнему живут люди, однако в квартире, в которой произошло ЧП, уже давно никого не было.
Когда снесут?
Ещё в середине 2016 года в собинских «коридорах» проживало примерно 250 человек. Собинские районные власти искали 1,5 миллиона рублей на проведение экспертизы, по результатам которой Минкульт РФ мог бы снять с этих зданий статус охраняемых объектов культурного наследия. Людей из «коридоров» должны были переселить полностью в 2016-2017 годах. Однако этого до сих пор не произошло.
В январе 2017 года экс-губернатор области Светлана Орлова
поручила начальнику региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия Евгению Гранкину снести 7 из 8 зданий собинских общежитий. Однако вопрос с «коридорами» по-прежнему остаётся больной темой для властей.
Что решил губернатор?
17 ноября Владимир Сипягин приехал в Собинку, чтобы лично изучить обстановку в доме № 9 по Рабочему проспекту.
К счастью, никто из жильцов не пострадал. За некоторое время до чрезвычайного происшествия жители подъезда стали слышать характерный шум и вызвали аварийные службы, а те в свою очередь сообщили в администрацию города. К моменту, когда перекрытия рухнули, всех жильцов подъезда эвакуировали.
В Собинке губернатор осмотрел подъезд, где произошло ЧП, похожие соседние постройки, после чего беседовал с главой Собинки Еленой Карповой, главой администрации Собинского района Александром Разовым и представителями регионального МЧС.
Владимир Сипягин поставил задачу руководителям муниципальных образований в максимально короткие сроки проверить все эти дома и доложить о состоянии межэтажных перекрытий, чтобы исключить повторение происшествия и принять все меры, чтобы собинцев обеспечили временным жильём и питанием.
Как быть жильцам?
Несмотря на то, что, по оценке спасателей, дальнейшее обрушение дому не угрожает, власти решили переселить всех жильцов (их 29 человек) аварийного подъезда. Часть граждан временно переехали к родственникам, другие - в жилые и нежилые помещения, предоставленные мэрией. После этого подъезд закрыли, и во избежание случаев мародёрства около дома выставили охрану.
Власти проследят, как устроилась после переезда многодетная семья Кругловых, которой по оперативно принятому решению временно предоставили четырёхкомнатную квартиру в недавно построенном доме. Несмотря на объективные сложности, которые возникли из-за срочного переезда, Кругловы в целом довольны.
Комментарий
Пресс-секретарь администрации Владимирской области Ольга Петрова:
«В ближайшее время губернатор встретится с руководителями соответствующих структур областной администрации, чтобы обсудить сложившуюся в Собинке ситуацию, а в конце недели планирует разговаривать с руководством Министерства культуры Российской Федерации о возможности снять с собинских «коридоров» статуса памятника регионального значения, что позволит начать реконструировать эти небезопасные для жизни людей здания».