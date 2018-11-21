Инцидент произошел ночью 18 ноября в Москве. Жительница столицы решила вернуться от подруги домой на такси, но водитель зверски избил ее.

Инцидент произошел ночью 18 ноября вМоскве. Жительница столицы решила вернуться от подруги домой на такси, новодитель зверски избил ее.По словампострадавшей, сначала приехавший таксист проехал немного дальше места, котороеона указала при вызове. Потом он долго разворачивался в узком дворе.Когдаводитель все-таки подъехал, москвичка встретила его юмором. "Я пошутила, что там смогусовершить маневр даже я, и намекнула, что водитель, наверное, купил свои права",– цитирует жертву нападения "Московский комсомолец".Женщина рассказала, что шоферотреагировал на шутку очень резко и отказался везти. Они с подругой начали настаивать напродолжении поездки, так как деньги за пользование такси с них все равноснимут. Тогда мужчина завез их в соседний двор, вытащил из автомобиля инакинулся на упавшую лицом на асфальт женщину."Мужчина начал бить меня ногами. Подруга пыталасьостановить его, но он продолжал прыгать по мне", – поделилась пострадавшая. Выместивагрессию на беззащитной пассажирке, озверевший шофер уехал с местапреступления.Москвичкудоставили в больницу, где диагностировали ей перелом носа и ноги,многочисленные ушибы и ссадины. Полиция уже установилаличность нападавшего. Оказалось, что это некий 46-летний уроженецВоронежской области Сергей. Мужчина подрабатывал в такси на арендованноймашине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Стаж злоумышленниказа рулем – 20 лет. Он имеет двоих детей и ранее неудачно баллотировался в депутаты Борисоглебскойгородской Думы в Воронежской области.