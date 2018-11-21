Поторопившийся житель Санкт-Петербурга угодил под колеса Porsche, владелец которого не успел отреагировать на появление пешехода. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

Поторопившийся житель Санкт-Петербурга угодил под колеса Porsche, владелец которого не успел отреагировать на появление пешехода. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.Авария произошла в 07:45 утра 21 ноября на пересечении Барочной улицы и Левашовского проспекта. На кадрах видно, как молодой человек 1996 года рождения на запрещающий сигнал светофора бросился на другую сторону проезжей части в надежде успеть проскочить перед легковушкой, но тут же был сбит. Удар был такой силы, что пешехода отбросило более чем на 10 метров, а Porsche остановилась только на следующем переходе.Пострадавшего госпитализировали с ушибом затылочной области, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.В начале месяца, 5 ноября, на этом же перекрестке сбили 17-летнего петербуржца, который тоже выбежал перед машиной на красный сигнал светофора.