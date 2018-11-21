21.11.2018

2018-11-21 11:41:07

Пилот самолета назвал виновных в гибели мужчины в Шереметьево

Пилот гражданской авиации назвал того, кто, по его мнению, виновен в гибели мужчины в аэропорту Шереметьево. Он заявил, что экипаж самолета не несет ответственности за чистоту взлетно-посадочной полосы. Летчик убежден, что ЧП – на совести служб аэропорта.



Напомним, что Следственный комитет проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее удалось установить личность погибшего. Им оказался 25-летний гражданин Армении, который был депортирован из Мадрида, передает .