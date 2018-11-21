Украина отмечает пятую годовщину Евромайдана. Праздник не получается: пришедшая на волне кровавых событий власть не смогла за эти годы улучшить жизнь своих граждан.

Украинаотмечает пятую годовщину Евромайдана. Праздник не получается: пришедшая наволне кровавых событий власть не смогла за эти годы улучшить жизнь своихграждан.Пиром во время чумыназвал отмечаемый на Украине День достоинства и свободы глава Крыма СергейАксенов. "Сегодня на Украине отмечают официальный праздник,установленный с подачи киевского режима. Если посмотреть на плодымайдана, этот антипраздник стоило бы переименовать в день позораи рабства", – написал политик на своей странице в Facebook.По мнению главыреспублики, жители которой сделали свой выбор и вернулись в Россию, большинствунаселения Украины сегодня праздновать нечего. Украина полностью лишенагосударственного суверенитета и поставлена под внешнее управление,на ее территории идет гражданская война, в стране экономическаяи социальная катастрофа, пояснил Аксенов.В свою очередь депутатВерховной рады Юрий Бойко считает, что политики, которые пришли к властина Украине после Евромайдана, обманули народ и привели странук обнищанию. Народ страны обманут, а большинство население превращено внищих, уверен народный избранник.Он перечислил "завоевания"майдана: потеря территории, девальвация гривны, закрытие крупных предприятий. "Задача —сменить власть как можно скорее. Главное – не повторитьочередной переворот, потому что любой переворот отбрасывает страну назад.Только выборы, только эволюционное развитие", – сказал Бойко.Стоит добавить,что за пять лет украинским властям так и не удалось заметно продвинутьсяв вопросе сближения с Евросоюзом. Украина подписала соглашениеоб ассоциации с Европой, оно не имеет никакого экономическогозначения. Киеву удалось договориться о безвизовом режиме с ЕС, но украинцам нена что ездить в страны Старого Света. А создание зоны свободной торговли особоне помогло поднять умирающую промышленность – украинские товары не нужныевропейцам.