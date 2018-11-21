Украина
отмечает пятую годовщину Евромайдана. Праздник не получается: пришедшая на
волне кровавых событий власть не смогла за эти годы улучшить жизнь своих
граждан.
Украина
отмечает пятую годовщину Евромайдана. Праздник не получается: пришедшая на
волне кровавых событий власть не смогла за эти годы улучшить жизнь своих
граждан.
Пиром во время чумы
назвал отмечаемый на Украине День достоинства и свободы глава Крыма Сергей
Аксенов. "Сегодня на Украине отмечают официальный праздник,
установленный с подачи киевского режима. Если посмотреть на плоды
майдана, этот антипраздник стоило бы переименовать в день позора
и рабства", – написал политик на своей странице в Facebook.
По мнению главы
республики, жители которой сделали свой выбор и вернулись в Россию, большинству
населения Украины сегодня праздновать нечего. Украина полностью лишена
государственного суверенитета и поставлена под внешнее управление,
на ее территории идет гражданская война, в стране экономическая
и социальная катастрофа, пояснил Аксенов.
В свою очередь депутат
Верховной рады Юрий Бойко считает, что политики, которые пришли к власти
на Украине после Евромайдана, обманули народ и привели страну
к обнищанию. Народ страны обманут, а большинство население превращено в
нищих, уверен народный избранник.
Он перечислил "завоевания"
майдана: потеря территории, девальвация гривны, закрытие крупных предприятий. "Задача —
сменить власть как можно скорее. Главное – не повторить
очередной переворот, потому что любой переворот отбрасывает страну назад.
Только выборы, только эволюционное развитие", – сказал Бойко.
Стоит добавить,
что за пять лет украинским властям так и не удалось заметно продвинуться
в вопросе сближения с Евросоюзом. Украина подписала соглашение
об ассоциации с Европой, оно не имеет никакого экономического
значения. Киеву удалось договориться о безвизовом режиме с ЕС, но украинцам не
на что ездить в страны Старого Света. А создание зоны свободной торговли особо
не помогло поднять умирающую промышленность – украинские товары не нужны
европейцам.