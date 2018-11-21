Новые случаи заболевания пневмонией среди владимирских школьников. В 46-й школе диагноз поставили сразу 2 ученикам.

Новые случаи заболевания пневмонией среди владимирских школьников. В 46-й школе диагноз поставили сразу 2 ученикам. Напомним, недавно из-за инфекции почти месяц на карантин закрыли 36-ю школу, ребятам пришлось заниматься дистанционно. Случаи заболевания выявлялись и в 39 школе, там инфекционная пневмония была диагностирована у 6 ребят, все они - ученики разных классов. Закрывать школы на карантин по нормам СанПиНа можно, когда заболевших будет больше 10 человек.