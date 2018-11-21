Уголовное дело после гибели 25-летнего мужчины на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево возбудил Следственный комитет России. Дело возбуждено по части 3 статьи 263.1 Уголовного кодекса России (Нарушение требований в области транспортной безопасности).

Уголовное дело после гибели 25-летнего мужчины на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево возбудил Следственный комитет России. Дело возбуждено по части 3 статьи 263.1 Уголовного кодекса России ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Мужчина вышел на вторую взлетно-посадочную полосу в районе рулежной дорожки "Альфа". Здесь он был сбит разгонявшимся по полосе самолетом Boeing737, направлявшимся в Афины.Погибший прилетел в Москву из Мадрида, сообщила представитель московского межрегионального Следственного управления на транспорте Наталья Федорова. В самолете депортированный из Испании гражданин Армении вел себя буйно. После регистрации на рейс Москва-Ереван мужчина с другими пассажирами проследовал на посадку. Однако после выхода из подвозящих к самолету пассажиров автобусов он метнулся в сторону ВПП.Следствие проводит сбор необходимой доказательной базы. Расследование находится на контроле руководителя Следственного управления.25-летний гражданин Армении Альберт Епремян погиб в Шереметьеве около 20 часов 10 минут 20 ноября 2018 года. Он столкнулся со стойкой шасси взлетающего самолета. На полосе были обнаружено обезображенное его тело, одежда и личные вещи.После инцидента на ВПП несколько вылетов были отложены.Авиатехники и полицейские зафиксировали на стойках шасси прибывшего в Афины Boeing следы биологического происхождения. Также на фюзеляже самолета обнаружены отверстия.Лайнер снят с рейсов.