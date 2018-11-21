В честь 89-го «Дня рождения» многим работникам, неустанно трудящимся на благо земляков, вручили награды.

В честь 89-го «Дня рождения» многим работникам, неустанно трудящимся на благо земляков, вручили награды.Региональный «дом хлеба» построили в далёком 1929 году. С самого начала наши предки взяли высокую планку - ежемесячно они выпекали до 800 т продукции, что было очень солидным результатом для провинциального города.Кто кормит область?Шли десятилетия, предприятие увеличивало объёмы производства, совершенствовало технологии и регулярно обновляло оборудование. Сегодня АО «Владимирский хлебокомбинат» - флагман группы компаний, в состав которых входят: АО «Вязниковский хлебокомбинат», ООО «Владимирский Хлеб», ОАО «Сельхозавтотранс» и ООО Торговый дом АО «Владимирский хлебокомбинат».Более полутора тысяч человек днём и ночью работают не покладая рук, чтобы на наших столах всегда был вкусный и полезный хлеб. Благодаря их профессионализму и трудолюбию нынешний объём выпускаемой продукции составляет примерно 180 т в сутки. Большую часть хлебобулочных изделий (160 т в день) производят на Владимирском хлебокомбинате. Старшие поколения наших хлебопёков могут гордиться своими преемниками!В чём секрет успеха?Без малого вековая история предприятия ознаменована бесчисленным списком производственных побед и достижений. Только за последние несколько лет хлебокомбинат отметили высшими наградами более чем на 200 российских и международных выставках. В прошлом году его коллектив получил Благодарность Президента России и Премию Правительства РФ. 5 видов продукции, в том числе любимый всеми жителями области «Батон нарезной», отметили Знаками качества.Руководство предприятия не собирается останавливаться на достигнутом. В самом конце этого года здесь откроют новые производства.«В декабре мы запустим крупные проекты, которые станут целым корпусом новой продукции. За прошлый год мы инвестировали в них около 500 млн рублей, а в этом - более 600 млн. Ожидаем, что наш цех по производству бараночных изделий станет одним из ведущих в стране», - говорит управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин.В скором времени заработает цех мучных изделий с двумя, не имеющими аналогов в Европе, автоматизированными технологическими линиями бараночных и сушечных изделий, мощность которого будет достигать 35 т в сутки, и цех производства хлебобулочных изделий по технологии рустикальных и бесстресовых способов производства с применением технологии этапного, низкотемпературного тестоведения, мощностью 15 т в сутки.Однако прекрасная техническая оснащённость предприятия ничего не стоит без превосходного трудового коллектива. Именно в нём кроется секрет успеха Владимирского хлебокомбината.В честь 89-го «Дня рождения» многим работникам, неустанно трудящимся на благо земляков, вручили награды. По итогам 2018 г. в числе лучших оказались Ирина Фирсова, Максим Сапалёв, Ольга Дорофеева и Кира Шевченко. Они получили грамоты от областной и городской администраций, их поздравил и Российский союз пекарей - это отличный стимул для предстоящих трудовых побед и пример молодым сотрудникам, которые только начинают славный путь хлебопёка.