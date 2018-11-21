Звезда фильма Доживем до понедельника Ирина Печерникова впервые по-настоящему влюбилась в довольно зрелом возрасте. 51-летняя актриса потеряла голову от коллеги по цеху Александра Соловьева. Чувства оказались взаимными, ради Ирины артист бросил жену – кинозвезду Людмилу Гнилову, с которой прожил более 20 лет.

Звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова впервые по-настоящему влюбилась в довольно зрелом возрасте. 51-летняя актриса потеряла голову от коллеги по цеху Александра Соловьева. Чувства оказались взаимными, ради Ирины артист бросил жену – кинозвезду Людмилу Гнилову, с которой прожил более 20 лет.Соловьев долгие годы разрывался между Печерниковой и Гниловой. Артист не мог оставить жену и детей, однако от Ирины он тоже не хотел отказываться – их объединяли сильные чувства и общее пристрастие – алкоголь.В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" жена и любовница Соловьева впервые встретились. Женщины отметили, что не испытывают ненависти друг к другу.Гнилова поведала, что ей было больно слышать, когда друзья и знакомые говорили об изменах Соловьева. Тогда она попросила супруга уйти из дома, но надеялась, что муж одумается и вернется в семью. Однако этому было не суждено случиться.1 января 2000 года, по официальной версии, Соловьев был обнаружен без сознания на улице прохожим. Актер был оформлен как неизвестный и отправлен в Институт имени Склифосовского, где ему была диагностирована черепно-мозговая травма, Александр на тот момент так никем и не опознанный, скончался от кровоизлияния в мозг."Мы с Сашей практически не расставались. 25 декабря он ушел на спектакль и не вернулся домой. Я начала искать. Обзвонила всех. На спектакле он был, пошел домой. А в Новый год, когда он не приехал, я почувствовала, что это все. Мне участковый посоветовал пойти в Склифосовского и подарить что-то девочкам из регистратуры, чтобы они перебрали всех неопознанных и всех Соловьевых. Мы обошли все корпуса. Последним был морг", – вспоминает Печерникова.Ирина до сих пор пытается докопаться до правды. Своими силами она нашла свидетеля, который смог подробно описать детали произошедшей трагедии. "Его убили в милиции. От этого удара, он умер, не приходя в сознание. Хотели замять это дело", – поделилась артистка.Присутствующий в студии криминалист отметил, что по официальным данным, Александр скончался от неудачного падения – он поскользнулся и сильно ударился головой. Ирина отметила, что не согласна с этой версией. Она отметила, что Соловьев действительно в тот день упал и рассек лоб, однако скончался он от удара твердым продолговатым предметом в затылок.Примечательно, что присутствующих в студии гостей, судя по всему, не предупредили о том, что Печерникову и Гнилову сведут вместе. Когда Людмила появилась на съемочной площадке, в зале послышались возмущенные выкрики. Друзья Ирины накинулись на ведущего Андрея Малахова: мол, звал на передачу посвященную только Ирине, а на самом деле хотел столкнуть соперниц лбами и затеять скандал."Мы хотели помирить двух актрис", – нелепо оправдывался опозоренный Малахов. Однако некогда любимые женщины Соловьева отметили, что у них никогда не было конфликта.