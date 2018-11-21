За нераспространение фото- и видеозаписи личного характера злоумышленники потребовали у мужчины денежные средства в размере трех миллионов рублей...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Восточному округу столицы задержали 21-летнего москвича, подозреваемого в вымогательстве денежных средств в размере трех миллионов рублей.В полицию с сообщением о вымогательстве обратился мужчина. Заявитель рассказал, что в сети Интернет он познакомился с девушкой. После непродолжительной переписки он пригласил ее в съемную квартиру, расположенную в одном из домов на Щелковском шоссе. Через некоторое время в квартиру пришли неизвестные и сообщили об установленной ранее здесь видеокамере. За нераспространение фото- и видеозаписи они потребовали у мужчины денежные средства в размере трех миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по Восточному округу столицы задержали одного из подозреваемых. Им оказался 21-летний москвич.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и розыск соучастников данного противоправного деяния.Следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73