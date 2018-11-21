Петр Порошенко гнет свою линию в ООН. Лишение членов Совета Безопасности права вето - приоритетный вопрос для украинской делегации. Об этом заявил представитель Киева при международной организации.

Петр Порошенко гнет свою линию в ООН. Лишение членов Совета Безопасности права вето -приоритетный вопрос для украинской делегации. Об этом заявил представительКиева при международной организации.Надеждам Порошенко едва ли суждено сбыться. Право вето – это стимул для поиска компромиссных решений. Применение– или даже угроза применения – не раз спасала ООН от втягивания в сомнительныеавантюры. Так отреагировали на инициативу украинской делегации в постпредствеРоссии при Организации Объединенных Наций.Как подчеркнул представитель российского постпредства АлексейБогуславский, Москва готова обсуждать разные варианты реформирования СоветаБезопасности – за исключением вопроса о лишении членов СБ права вето.Ранее представитель делегации Украины на заседанииГенассамблеи ООН повторил тезис о "необходимости" пересмотра использованияправа вето в Совбезе организации. "Я не могу не подчеркнуть, что для моейстраны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе СоветаБезопасности является одним из наиболее важных приоритетов", – приводитего слова РИА Новости."Все мы видели слишком много случаев, когда право вето использовалось постоянными членами Совета Безопасности в прямое нарушение их обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности", – заявил в своем выступлении на Генассамблее украинский представитель.Еще одно необходимое, по мнению , условие реформы ООН -включение в Совбез "хотя бы еще одного представителя группывосточноевропейских государств". Как заявили в украинской делегации, дляКиева и Порошенко этот вопрос является принципиально важным.