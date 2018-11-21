Петр Порошенко гнет свою линию в ООН. Лишение членов Совета Безопасности права вето -
приоритетный вопрос для украинской делегации. Об этом заявил представитель
Киева при международной организации.
Петр Порошенко гнет свою линию в ООН. Лишение членов Совета Безопасности права вето -
приоритетный вопрос для украинской делегации. Об этом заявил представитель
Киева при международной организации.
Надеждам Порошенко едва ли суждено сбыться. Право вето – это стимул для поиска компромиссных решений. Применение
– или даже угроза применения – не раз спасала ООН от втягивания в сомнительные
авантюры. Так отреагировали на инициативу украинской делегации в постпредстве
России при Организации Объединенных Наций.
Как подчеркнул представитель российского постпредства Алексей
Богуславский, Москва готова обсуждать разные варианты реформирования Совета
Безопасности – за исключением вопроса о лишении членов СБ права вето.
Ранее представитель делегации Украины на заседании
Генассамблеи ООН повторил тезис о "необходимости" пересмотра использования
права вето в Совбезе организации. "Я не могу не подчеркнуть, что для моей
страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета
Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов", – приводит
его слова РИА Новости.
"Все мы видели слишком много случаев, когда право вето использовалось постоянными членами Совета Безопасности в прямое нарушение их обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности", – заявил в своем выступлении на Генассамблее украинский представитель.
Еще одно необходимое, по мнению , условие реформы ООН -
включение в Совбез "хотя бы еще одного представителя группы
восточноевропейских государств". Как заявили в украинской делегации, для
Киева и Порошенко этот вопрос является принципиально важным.