Бракосочетание 71-летнего продюсера и 80-летней актрисы вызвало бурную реакцию в Сети. Россияне разделились на два лагеря: одни искренне радуются за Бари Каримовича и Лидию Николаевну, другие же осуждают поздний союз.

Бракосочетание 71-летнего продюсера и 80-летней актрисы вызвало бурнуюреакцию в Сети. Россияне разделились на два лагеря: одни искренне радуются заБари Каримовича и Лидию Николаевну, другие же осуждают поздний союз.Для Федосеевой-Шукшиной это замужество стало пятым. Алибасов же стал супругом в шестой раз. Знаменитости поженились 20 ноября в Кутузовском ЗАГСе Москвы.Некоторые россияне с сарказмом стали интересоваться: будут ли у престарелых молодоженов общие дети. "Ну теперь детишек надо завести", "А дети будут? Это же модно в наше время", "Ну теперь детей ждем... как у Галкина с Пугачевой", "Скоро дети пойдут", – высказались пользователи Instagram.Поклонники звезд вспомнили, что влюбленные встречались еще в 90-х годах и выразили наилучшие пожелания. "Счастья хочется в любом возрасте. Бари поддержит и защитит! Молодцы! Все правильно", "Рада за Бари Каримовича и Лидию Николаевну. Человеку одному долго плохо. А им вместе, сразу видно, хорошо", "Поздравляем молодых!" – написали россияне.Но не все разделили радость Алибасова и Федосоеевой-Шукшиной. "Зачем это им?", "Какой ужас", "Алибасов знает к кому подмазаться тот еще хитрец, на наследство метит", "Это какой-то коммерческий проект?", – прокомментировали новость в соцсетях фолловеры.Как писали "Дни.ру", Бари Алибасов признался, что такой душевной близости, доверия и искренности, как с Лидией Федосеевой-Шукшиной, у него не было ни с кем ни до, ни после. Отметим, что отношения руководителя группы "На-На" и народной артистки РСФСР многим всегда казались странными.