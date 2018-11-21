Внезапные свадьбы, скандалы с бывшими мужьями, шокирующие признания любовниц – именно это наполняет будни отечественных знаменитостей. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 ноября 2018 года.

Внезапные свадьбы, скандалы с бывшими мужьями, шокирующие признания любовниц – именно это наполняет будни отечественных знаменитостей. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 ноября 2018 года.Бракосочетание продюсера Бари Алибасова и легендарной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной стало неожиданным для фанатов и журналистов. Молодожен поделился снимками с торжества в соцсетях и раскрыл некоторые подробности мероприятия.Как выяснилось, свадьба была двойная, поэтому гостей было много. После ЗАГСа новобрачные и их близкие отправились в ресторан.Вдова Николая Караченцова готовится к юбилею – 24 ноября ей исполнится 70 лет. Подготовка к празднику идет полным ходом.В этот раз за праздничным столом соберутся лишь самые близкие. Поргина с трудом привыкает к роли вдовы, поэтому торжество будет скромным. Эти и другие последние новости шоу-бизнеса читайте на сайте "Дни.ру".Ксения Бородина дала откровенное интервью. Телеведущая призналась, что тема детей для нее больная.Бородина приходит в ярость, когда критикуют ее наследников. Порой она еле сдерживает себя, чтобы не влезть в драку.Журналисты открывают новые данные о жизни Евгения Осина. По словам офис-менеджера Елены Скорняковой, якобы состоявшей в близких отношениях с артистом, в свое время супруга Наталья ушла от певца к его лучшему другу.Скорнякова утверждает, что ее 13-летняя дочь Анастасия является наследницей Осина. Женщина до последнего надеялась, что они с артистом поженятся. Эти и другиепоследние новости шоу-бизнесачитайте на сайте "Дни.ру".Согласно решению суда, Виталина Цымбалюк-Романовская обязана отработать 200 часов и выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба бывшему мужу Армену Джигарханяну. В этом ей вызвался помочь близкий друг, певец Прохор Шаляпин.Этой поддержке пианистка очень рада. Она счастлива, что будет мести улицы Москвы вместе с близким человеком.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 ноября 2018 года, читайте в и специальных .