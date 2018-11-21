Нерадивый поставщик предстанет перед судом. В области закончили расследование уголовного дела Станислава Фролова. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтрактов.

Нерадивый поставщик предстанет перед судом. В области закончили расследование уголовного дела Станислава Фролова. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтрактов.По версии следствия, с декабря 16-го по июнь 17-го года вместо "ГОСТовского" сливочного масла предприниматель поставлял в бюджетные организации области фальсификат и просрочку из корыстных побуждений.От его действий пострадали родильный и детский дома в Муроме, областной психоневрологический интернат, онкологический диспансер и несколько больниц. Чтобы собрать доказательства по делу следователи опросили больше 100 свидетелей, в том числе поставщиков из 12 регионов страны, провели 28 судебных экспертиз.По данным Cледкома, действия Фролова нанесли областному бюджету ущерб на 6 млн 100 тысяч рублей. Предприниматель убытки уже полностью возместил. Теперь его дело будет разбирать Ленинский райсуд.