По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в разворачивавшийся рейсовый автобус в салоне которого находилось около 30 пассажиров. В результате столкновения погиб водитель легковушки, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Утром в среду, 21 ноября, на трассе Саки – Симферополь в Крыму столкнулись рейсовый автобус MAN и легковой автомобиль Volkswagen, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на экстренные службы региона.По предварительной информации, легковушка врезалась в поворачивавший автобус в салоне которого находилось три десятка человек.В результате инцидента погиб водитель Volkswagen и пострадали шесть человек, в том числе – один пассажир автобуса.Спасателям пришлось извлекать одного из пострадавших из искореженного салона легкового автомобиля при помощи специальных инструментов.Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.