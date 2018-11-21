В пражском отеле Grandior Hotel Prague осталось меньше 20 свободных
номеров. 23 ноября 2018 года в него заселятся участники форума Россия
вместо Путина, организатором которого выступает Михаил
Ходорковский. Беглого олигарха разыскивает Следственный комитет России по подозрению в убийстве
мэра Нефтеюганска Владимира Петухова 20 лет назад.
В пражском отеле Grandior Hotel Prague осталось меньше 20 свободных
номеров. 23 ноября 2018 года в него заселятся участники форума "Россия
вместо Путина", организатором которого выступает Михаил
Ходорковский. Беглого олигарха разыскивает Следственный комитет России по подозрению в убийстве
мэра Нефтеюганска Владимира Петухова 20 лет назад.
Открытие конференции состоится в пятницу вечером. Первая сессия
называется "Российское присутствие в Европе – где зло и где польза".
Участники форума обсудят "вмешательство в европейские выборы", "влияние
RT", энергетику и многое другое. Где-то между обсуждениями гостей
порадуют хорошим столом. Беглый олигарх не скупится на угощение. В меню
фуршета входят блюда итальянской и французской кухонь.
На
следующий день гостей ждет не менее плотный завтрак, выступления
экспертов, кофе-брейк, дискуссии об экологии, гендере, "взаимодействии с
режимом". Бывший адвокат Михаила Ходорковского Елена Лукьянова выступит
в качестве модератора дискуссии о неправовом законотворчестве. Список
участников еще не опубликован.
В интервью изданию Елена Лукьянова отметила, что будет вести юридическую секцию.
"У меня есть проблемы правосудия, особенности политического
преследования. Нюансы законов и критерии правовых и неправовых законов.
Все. Я работаю как профессионал", – подчеркнула она.
Как отмечает издание, Лукьянова известна скандальной статьей о Крыме. Бывший адвокат
Ходорковского уверена, что он "не совсем наш". В качестве довода женщина
приводит Меморандум о поддержании мира и стабильности в СНГ от 1995
года. Данный документ обязывает членов соглашения не поддерживать
сепаратизм на территории друг друга. Правда, Елена удобно забыла, что
Украина так и не ратифицировала договор, не став членом СНГ.
Несмотря на всю серьезность намерений организаторов, адвокат Ходорковского
так и не смогла ответить на самый главный вопрос: что же изменится
после конференции? "Глупый вопрос, непрофессиональный и провокационный… Я
не буду вам отвечать...", – ответила Лукьянова журналисту.
Более
разговорчивым стал председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров. Его
роль на форуме – ведение сессии о сопротивлении на муниципальном и
региональном уровне "изнутри".
"Появился новый пласт политиков
муниципального уровня. Люди преодолели барьер, фильтр. И, главное, у них
получается менять ситуацию где-то в муниципальных образованиях целиком,
где-то решая проблемы. Именно об этом я буду говорить", – отметил он.
Примкнувшего
к "Яблоку" Максима Каца не позвали в Прагу. О форуме он узнал благодаря
корреспонденту "Политики Сегодня": "Ну, посмотрю". Обсуждать этичную
сторону форума о России за рубежом Максим Кац отказался. Ходорковского
оппозиционер считает "интересным человеком".
А вот Дмитрий
Крайнов Ходорковского интересным отнюдь не считает. Он уверен, что идеи
скандального миллиардера – преступника не нужны российскому обществу.
"Поезд Ходорковского ушел. Нужно же поддерживать внешний облик
организации, вот он и поддерживает", – поделился мнением Дмитрий
Крайнов.
Победитель праймериз в кандидаты в президенты 2018 от
сил Ходорковского разочарован в коллегах. "Для чего тогда, спрашивается,
нужен был весь этот цирк? Для чего? Либо это все было не
по-настоящему, либо направлено на одного из кандидатов. На Навального,
который в итоге не смог принять участие в выборах", – сокрушается
Крайнов.
Необходимо отметить, что праймериз 2016 года,
инициированный Ходорковским, тоже носил название "Россия вместо Путина".
Крайнов и там участвовал, но как говорится, больше "для массовки".
Сайт
перестал обновляться с 11 декабря 2017 года. Форум с таким же названием
работает на другом домене, зарегистрированном 28 июня 2016 года в
Лондоне. Его цена меньше 10 долларов. Скромная сумма по меркам
олигарха. Куда дороже накормить толпу русофобов на форуме – они и так
сыты.