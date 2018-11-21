В пражском отеле Grandior Hotel Prague осталось меньше 20 свободных номеров. 23 ноября 2018 года в него заселятся участники форума Россия вместо Путина, организатором которого выступает Михаил Ходорковский. Беглого олигарха разыскивает Следственный комитет России по подозрению в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова 20 лет назад.

В пражском отеле Grandior Hotel Prague осталось меньше 20 свободныхномеров. 23 ноября 2018 года в него заселятся участники форума "Россиявместо Путина", организатором которого выступает МихаилХодорковский. Беглого олигарха разыскивает Следственный комитет России по подозрению в убийствемэра Нефтеюганска Владимира Петухова 20 лет назад.Открытие конференции состоится в пятницу вечером. Первая сессияназывается "Российское присутствие в Европе – где зло и где польза".Участники форума обсудят "вмешательство в европейские выборы", "влияниеRT", энергетику и многое другое. Где-то между обсуждениями гостейпорадуют хорошим столом. Беглый олигарх не скупится на угощение. В менюфуршета входят блюда итальянской и французской кухонь.Наследующий день гостей ждет не менее плотный завтрак, выступленияэкспертов, кофе-брейк, дискуссии об экологии, гендере, "взаимодействии срежимом". Бывший адвокат Михаила Ходорковского Елена Лукьянова выступитв качестве модератора дискуссии о неправовом законотворчестве. Списокучастников еще не опубликован.В интервью изданию Елена Лукьянова отметила, что будет вести юридическую секцию."У меня есть проблемы правосудия, особенности политическогопреследования. Нюансы законов и критерии правовых и неправовых законов.Все. Я работаю как профессионал", – подчеркнула она.Как отмечает издание, Лукьянова известна скандальной статьей о Крыме. Бывший адвокатХодорковского уверена, что он "не совсем наш". В качестве довода женщинаприводит Меморандум о поддержании мира и стабильности в СНГ от 1995года. Данный документ обязывает членов соглашения не поддерживатьсепаратизм на территории друг друга. Правда, Елена удобно забыла, чтоУкраина так и не ратифицировала договор, не став членом СНГ.Несмотря на всю серьезность намерений организаторов, адвокат Ходорковскоготак и не смогла ответить на самый главный вопрос: что же изменитсяпосле конференции? "Глупый вопрос, непрофессиональный и провокационный… Яне буду вам отвечать...", – ответила Лукьянова журналисту.Болееразговорчивым стал председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров. Егороль на форуме – ведение сессии о сопротивлении на муниципальном ирегиональном уровне "изнутри"."Появился новый пласт политиковмуниципального уровня. Люди преодолели барьер, фильтр. И, главное, у нихполучается менять ситуацию где-то в муниципальных образованиях целиком,где-то решая проблемы. Именно об этом я буду говорить", – отметил он.Примкнувшегок "Яблоку" Максима Каца не позвали в Прагу. О форуме он узнал благодарякорреспонденту "Политики Сегодня": "Ну, посмотрю". Обсуждать этичнуюсторону форума о России за рубежом Максим Кац отказался. Ходорковскогооппозиционер считает "интересным человеком".А вот ДмитрийКрайнов Ходорковского интересным отнюдь не считает. Он уверен, что идеискандального миллиардера – преступника не нужны российскому обществу."Поезд Ходорковского ушел. Нужно же поддерживать внешний обликорганизации, вот он и поддерживает", – поделился мнением ДмитрийКрайнов.Победитель праймериз в кандидаты в президенты 2018 отсил Ходорковского разочарован в коллегах. "Для чего тогда, спрашивается,нужен был весь этот цирк? Для чего? Либо это все было непо-настоящему, либо направлено на одного из кандидатов. На Навального,который в итоге не смог принять участие в выборах", – сокрушаетсяКрайнов.Необходимо отметить, что праймериз 2016 года,инициированный Ходорковским, тоже носил название "Россия вместо Путина".Крайнов и там участвовал, но как говорится, больше "для массовки".Сайтперестал обновляться с 11 декабря 2017 года. Форум с таким же названиемработает на другом домене, зарегистрированном 28 июня 2016 года вЛондоне. Его цена меньше 10 долларов. Скромная сумма по меркамолигарха. Куда дороже накормить толпу русофобов на форуме – они и таксыты.