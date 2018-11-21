Представителя Южной Кореи Ким Чон Яна избрали новым президентом Интерпола, говорится в организации. Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае

"Наш мир сейчас сталкивается с беспрецедентными изменениями, которые представляют огромные вызовы для общественной безопасности. Чтобы их преодолеть, нам необходимо четкое видение: мы должны построить мост в будущее", — заявил Ким Чон Ян.Кроме него, на пост претендовал генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Он останется заместителем президента организации.Выборы нового главы ведомства объявили после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, позже его нашли в Китае, где против него возбудили дело о коррупции. После ухода Хунвэйя в соответствии с правилами временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.