При повреждении моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области пострадали шесть человек.

При повреждении моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области пострадали шесть человек.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС по области, отметив, что сигнал о ЧП поступил в 16 часов 20 минут.К месту происшествия направлены сотрудники оперативных служб.Отмечается, что жизнеобеспечение граждан не нарушено, имеется объездной путь в 15 километров через село Новотроицкое.По предварительным данным, мост рухнул после того, как на него въехали два грузовика.Ранее сообщалось, что в Адлерском районе Сочи частично обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка.