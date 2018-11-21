В крупнейшей строительной компании Казахстана ввели необычное наказание для опоздавших на совещание топ-менеджеров. Мужчинам приходится отжиматься (причем, на глазах подчиненных), а женщинам - приседать. Видео попало в Интернет и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.
В крупнейшей строительной компании в Казахстане ввели необычную практику наказаний для опоздавших на совещание топ-менеджеров.
Фото и видео этого процесса опубликовал в Интернете управляющий директор этой компании. На кадрах видно, что отжиматься начальникам приходится перед полным залом подчиненных.
Опоздавшим женщинам же сделали послабление: им нужно приседать.
В руководстве стройхолдинга считают подобную практику вполне нормальной и даже полезной.
Однако не все интернет-пользователи с этим согласны: многие считают, что это нарушение трудового законодательства.
Более того: подобные упражнения для неподготовленного человека могут быть с риском для здоровья.
В компании позже заверили, что подобные наказания были введены с согласия топ-менеджеров и призваны разрядить официальную обстановку, передает "Россия 24".