В крупнейшей строительной компании Казахстана ввели необычное наказание для опоздавших на совещание топ-менеджеров. Мужчинам приходится отжиматься (причем, на глазах подчиненных), а женщинам - приседать. Видео попало в Интернет и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

В крупнейшей строительной компании в Казахстане ввели необычную практику наказаний для опоздавших на совещание топ-менеджеров.Фото и видео этого процесса опубликовал в Интернете управляющий директор этой компании. На кадрах видно, что отжиматься начальникам приходится перед полным залом подчиненных.Опоздавшим женщинам же сделали послабление: им нужно приседать.В руководстве стройхолдинга считают подобную практику вполне нормальной и даже полезной.Однако не все интернет-пользователи с этим согласны: многие считают, что это нарушение трудового законодательства.Более того: подобные упражнения для неподготовленного человека могут быть с риском для здоровья.В компании позже заверили, что подобные наказания были введены с согласия топ-менеджеров и призваны разрядить официальную обстановку, передает "Россия 24".