Супруга британского принца Гарри Меган Маркл активно занимается благотворительностью. Герцогиня Сассекская накормила малоимущих подданных.

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл активно занимается благотворительностью. Герцогиня Сассекская накормила малоимущих подданных.Меган Маркл вновь посетила Hubb Community Kitchen в Северном Кенсингтоне. Вместе с лондонскими мусульманками герцогиня, закатав рукава, приготовила 300 порций овощного рагу с мясом.Присутствующие отметили, что беременная Меган, которая, к слову родом из простой американской семьи, работы не боится. Девушка трудилась наравне со всеми, нарезая овощи в казан и периодически перемешивая руками его содержимое. Не забыла знаменитость и о санитарных нормах – она убрала волосы в хвост и надела специальные перчатки.После приготовленную пищу упаковали и доставили в местные дома престарелых и приюты для бездомных. Информация об этом появилась на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.Добавим, что недавно Меган презентовала собственную кулинарную книгу, которую написала вместе с участниками этого сообщества. Большинство из активистов Hubb Community Kitchen – это люди, которые пострадали в пожаре жилого многоэтажного дома Гренфелл-тауэр. Все средства от продажи сборника направляются на поддержку сообщества.В сборник вошли 50 вкусных и полезных рецептов, к примеру, дип из авокадо и зеленого чили, курицу в соусе карри и кокосовом молоке, баклажаны по-индийски, курицу с рисом по-персидски, пирог с карамелизированной сливой, пряный мятный чай и многое другое. Примечательно, что предисловие к к изданию написала сама герцогиня Сассексакая. С момента запуска книги в Великобритании было продано более 40 000 копий, в результате чего удалось собрать 210 000 фунтов стерлингов.