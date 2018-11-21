Турция и Россия наносят сокрушительный удар по Украине. На днях
президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвовали в
церемонии завершения строительства морской части газопровода “Турецкий
поток”. В Незалежной
по этому поводу был легкий траур. Перспектива запуска газопровода в
скором будущем напрямую отразится на судьбе президента Украины Петра
Порошенко.
Турция и Россия наносят сокрушительный удар по Украине. На днях
президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвовали в
церемонии завершения строительства морской части газопровода “Турецкий
поток”. В Незалежной
по этому поводу был легкий траур. Перспектива запуска газопровода в
скором будущем напрямую отразится на судьбе президента Украины Петра
Порошенко.
Украинцы
до конца не верили, что "Турецкий поток" удастся реализовать, а теперь
оказывается, что совсем скоро их дряхлая газотранспортная система станет
никому не нужна, что приведет к огромным потерям для бюджета страны.
Над украинскими властями и прикормленными или пропагандистами, не веривших, что "Турецкий поток" будет построен, смеются теперь даже в самой Незалежной. "Эти идиоты неисправимы…", – написал на своей странице в Facebook киевский политолог Сергей Белашко.
Эксперт
прикрепил к посту скриншоты скептических и язвительных заявлений
украинских комментаторов о судьбе "Турецкого потока". Среди них -
издание "Обозреватель", блогеры Игорь Зубков, Алексей Аршава и другие пропагандисты майдана.
Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип
Эрдоган приняли участие в церемонии окончания строительства морской
части газопровода "Турецкий поток". В режиме видеоконференции лидеры
наблюдали за сваркой последней трубы, об окончании работ доложил глава
"Газпрома" Алексей Миллер.
Реализация
проекта началась в мае 2017 года. Протяженность трубопровода – 930
километров, он проходит по дну Черного моря до побережья Турции. После
этого он протянется по суше до границы республики с Евросоюзом.
И если раньше в Незалежной
отпускали ехидные шуточки про то, что "Турецкий поток" построен не
будут, то теперь севшие в лужу украинцы бросились подсчитывать убытки от
его запуска для бюджета своей нищей "батькивщины".
Так, эксперт по газовым вопросам Леонид Униговский полагает, что транзит российского голубого топлива через Незалежную в связи с запуском "потока" сократится на 13 миллиардов кубометров в год. По самым скромным и оптимистичным подсчетам, украинский бюджет не досчитается 14 миллионов гривен ежегодно.
Оскудение казны будет означать дальнейшее усугубление социально-экономической обстановки на Украине. И граждане Незалежной
вряд ли скажут спасибо своему президенту, благодаря русофобской
политике которого и стали возможны проекты газовых маршрутов в обход
Украины.
В
преддверии президентских выборов, до которых осталось около пяти
месяцев, завершение строительство "Турецкого потока" является серьезным
ударом для действующего украинского лидера. Его рейтинг и без того
крайне невысок, а перспектива в виде новых поборов с населения для
затыкания увеличивающейся бюджетной дыры окончательно ставит крест на
политической карьере Порошенко.