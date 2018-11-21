Турция и Россия наносят сокрушительный удар по Украине. На днях президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвовали в церемонии завершения строительства морской части газопровода “Турецкий поток”. В Незалежной по этому поводу был легкий траур. Перспектива запуска газопровода в скором будущем напрямую отразится на судьбе президента Украины Петра Порошенко.

Турция и Россия наносят сокрушительный удар по Украине. На дняхпрезиденты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвовали вцеремонии завершения строительства морской части газопровода “Турецкийпоток”. В Незалежнойпо этому поводу был легкий траур. Перспектива запуска газопровода вскором будущем напрямую отразится на судьбе президента Украины ПетраПорошенко.Украинцыдо конца не верили, что "Турецкий поток" удастся реализовать, а теперьоказывается, что совсем скоро их дряхлая газотранспортная система станетникому не нужна, что приведет к огромным потерям для бюджета страны.Над украинскими властями и прикормленными или пропагандистами, не веривших, что "Турецкий поток" будет построен, смеются теперь даже в самой Незалежной. "Эти идиоты неисправимы…", – написал на своей странице в Facebook киевский политолог Сергей Белашко.Экспертприкрепил к посту скриншоты скептических и язвительных заявленийукраинских комментаторов о судьбе "Турецкого потока". Среди них -издание "Обозреватель", блогеры Игорь Зубков, Алексей Аршава и другие пропагандисты майдана.Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп ТайипЭрдоган приняли участие в церемонии окончания строительства морскойчасти газопровода "Турецкий поток". В режиме видеоконференции лидерынаблюдали за сваркой последней трубы, об окончании работ доложил глава"Газпрома" Алексей Миллер.Реализацияпроекта началась в мае 2017 года. Протяженность трубопровода – 930километров, он проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Послеэтого он протянется по суше до границы республики с Евросоюзом.И если раньше в Незалежнойотпускали ехидные шуточки про то, что "Турецкий поток" построен небудут, то теперь севшие в лужу украинцы бросились подсчитывать убытки отего запуска для бюджета своей нищей "батькивщины".Так, эксперт по газовым вопросам Леонид Униговский полагает, что транзит российского голубого топлива через Незалежную в связи с запуском "потока" сократится на 13 миллиардов кубометров в год. По самым скромным и оптимистичным подсчетам, украинский бюджет не досчитается 14 миллионов гривен ежегодно.Оскудение казны будет означать дальнейшее усугубление социально-экономической обстановки на Украине. И граждане Незалежнойвряд ли скажут спасибо своему президенту, благодаря русофобскойполитике которого и стали возможны проекты газовых маршрутов в обходУкраины.преддверии президентских выборов, до которых осталось около пятимесяцев, завершение строительство "Турецкого потока" является серьезнымударом для действующего украинского лидера. Его рейтинг и без тогокрайне невысок, а перспектива в виде новых поборов с населения длязатыкания увеличивающейся бюджетной дыры окончательно ставит крест наполитической карьере Порошенко.