Материальный ущерб превысил 10 тысяч рублей

Материальный ущерб превысил 10 тысяч рублейВ Кольчугино местного жителя обвиняют в умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Летом этого года в полицию обратилась 55-летняя женщина, сообщившая о том, что кто-то повредил кузов её легковушки, припаркованного на одной из улиц Кольчугино. Материальный ущерб превысил 10 тысяч рублей.Полицейские быстро нашли злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Мужчина рассказал, что, будучи пьяным, он без причины стал бить руками и ногами по кузову машины, после чего быстро убежал с места преступления.Материалы уголовного дела направлены в суд.