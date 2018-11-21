Ученые из Лидского университета (Англия) сделали сенсационное открытие в сфере лечения особого опасного вида онкологии. Выяснилось, что в борьбе с ним помогает распространенное лекарство.

Ученые из Лидского университета (Англия) сделалисенсационное открытие в сфере лечения особого опасного вида онкологии.Выяснилось, что в борьбе с ним помогает распространенное лекарство.В исследовании участвовали более 700 пациентов из 53британских больниц. Их поделили на четыре группы. Первые принималиежедневно в течение года 300 миллиграммов аспирина, вторые – два грамма эйкозапентаеновойкислоты (ЭПК), третьи – два вещества вместе, а четвертые – "пустышку".По окончании экспериментаученые провели колоноскопию у пациентов. Выяснилось, что применение аспиринапозволило повысить эффективность противораковой терапии в несколько раз,передает Medical Express. У пациентов, которые принимали этот препарат,отметилось снижение количества предраковых полипов в кишечнике.Теперьспециалисты пытаются понять, как именно можно интегрировать аспирин впротивораковую терапию при разных формах онкологии. Примечательно, что исследованияпо данному вопросу ведутся не первый год.Ранее ученые назвалиаспирин одним из самых эффективных препаратов для профилактики рака. Регулярноеупотребление лекарства снижает риск развития онкологии до 47%. Какписали "Дни.ру", при онкологии прием аспирина после удаления опухоли и передхимиотерапией повышает шансы на выживание больных раком.