Первое балетное представление состоялось в России во второй половине XVII века. За три с половиной столетия арабески, батманы и баллоны выполняли тысячи артистов. Но в историю вошли имена лишь нескольких. В том числе и Анастасии Волочковой. Многие называют ее второй Плисецкой.

Первое балетное представление состоялось в России во второй половине XVII века. За три с половиной столетия арабески, батманы и баллоны выполняли тысячи артистов. Но в историю вошли имена лишь нескольких. В том числе и Анастасии Волочковой. Многие называют ее "второй Плисецкой".В биографиях Плисецкой и Волочковой много общего – обе танцевали в Большом театре, обеим рукоплескали на Западе, обе попадали в опалу, но смогли выстоять, не сломаться. А сегодня про Волочкову говорят так же, как и про Плисецкую в свою время: "Она не танцует под музыку, а исполняет музыку в танце".Наряды Плисепцкой никогда не оставались незамеченными. На одном из официальных приемов сам Никита Хрущев с укором сказал балерине: "Вы слишком красиво одеты. Богато живете?". Плисецкая предпочла отмолчаться – не расскажешь же вождю, что все свои платья она втридорога покупает у обычной спекулянтки Клары.Наряды Волочковой тоже все обсуждают. Но она, правда, действительно, живет богато и не стесняется этого – все заработала на все потом и кровью, изувеченными ногами и сутками стояния у балетного станка. И сегодня Настю понимающие в балете люди часто называют "царицей".На своей странице в социальной сети Instagram всегда роскошная Волочкова опубликовала трогательный пост, посвященный великой Плисецкой. "Сегодня день рождения моего наставника и педагога великой русской Балерины Майи Михайловны Плисецкой. Как же я благодарна этой Легенде за переданные мне знания, за балет "Кармен", который она передала мне как первой балерине, имеющей официальное право исполнять его после нее. За человеческую и публичную поддержку в самые тяжелые времена моей жизни. Это Дар Бога – иметь такого наставника в жизни!", – сообщила Настя.Плисецкая благословила Волочкову перед смертью, передала ей свою корону. И теперь Анастасия гордо ее несет, не взирая на клеветников недругов и завистников, которые часто пытаются ужалить своими ядовитыми языками. Но Волочкова выше этого. Как и подобает царице.